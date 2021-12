A mund të shkaktojë alergji marrja e vitaminës C ?

Trupi ka nevoja të mëdha për vitaminën C sepse ajo forcon sistemin imunitar, përshpejton shërimin e plagëve, ushqen kockat dhe mirëmban funksionet e trurit.

E pavarësisht këtyre vlerave, nëse kjo vitaminë merret pa kriter, mund të shkaktojë disa efekte anësore të padëshiruara, por ato mund të jenë edhe tregues të një alergjie të mundshme.

Shqetësimet mund të shfaqen me kruarje ose skuqje të lëkurës, pas marrjes së një suplementi ose konsumimit të një ushqimi me vitaminë C.

Helmimi nga vitamina C

Në përgjithësi, kur vitamina C merret në sasinë e rekomanuar nuk shfaq efekte anësore.

Por kur ajo merret në sasi të tepërta mund të shkaktojë efekte anësore, të tilla si diarre, të përziera, dhimbje dhe fryrje barku.

Gjithashtu konsumi i sasive të mëdha të vitaminës C mund të ndikojnë edhe në përbërjen e urinës tuaj.

Kjo mund t’ju ekspozojnë ndaj rrezikut të formimit të gurëve në veshka.

Tashmë dihet se vitamina C përmirëson përthithjen e hekurt në trup.

Por nëse e teproni, ajo mund të rrisë ndjeshëm depozitat e hekurit në trup duke dëmtuar seriozisht zemrën, mëlçinë, pankreasin, tiroiden dhe sistemin qendror nervor.

Tepricat e kësaj vitamine dalin nga trupi pak orë pas marrjes së saj, ndaj përballja me këto efekte anësore është pak e vështirë të ndodhi.

Thënë shkoqur, një njeri duhet të konsumojë 29 portokalle ose 13 speca që të tejkalojë limitin e lejuar të vitaminës C.

Nëse ju zgjidhni suplementë, sigurohuni që një pilulë të mos plotësojë më shumë se 100% të dozës së nevojshme ditore e cila është: 90 mg në ditë për meshkujt dhe 75 mg në ditë për grate.

Cilat janë shenjat e një alergjie nga vitamina C?

Suplementet e vitaminës C ose ushqimet e pasura me këtë vitaminë mund të shkaktojnë alergji.

Kruarjet dhe skuqja janë një nga simptomat e zakonshme të alergjisë ndaj një ushqimi ose suplementi.

Dhe nëse ato shfaqen vazhdimisht pas marrjes së tyre kjo tregon për një reaksion alergjik.

Nëse vëreni se ju shfaqen këto simptoma, duhet të ndaloni konsumimin e ushqimit ose suplementit dhe të flisni me mjekun tuaj./AgroWeb.org