A ka rrugëdalje nga kjo luftë?

Këshilltari presidencial ukrainas, Mykhailo Podolyak, beson se një armëpushim mund të fillojë në ditët në vijim, sepse forcat ruse janë të bllokuara në pozicionet e tyre aktuale.

Të dyja palët kanë folur pozitivisht për përparimin në negociata dhe Podolyak thotë se presidenti rus i ka zbutur kërkesat e tij.

Në fillim të luftës, udhëheqësi rus donte që Ukraina të njihte Krimenë si pjesë të Rusisë dhe të njihte pavarësinë e Lindjes së drejtuar nga separatistët. Ukraina do të duhet të ndryshojë kushtetutën e saj për të garantuar se nuk do të anëtarësohet në NATO dhe BE.

Statusi i ardhshëm i Krimesë dhe shteteve të mbështetura nga Rusia në Luhansk dhe Donetsk është ende larg zgjidhjes, por ato mund të mos jenë një prishës i marrëveshjes nëse të dy palët bien dakord ta trajtojnë këtë çështje në një datë të mëvonshme.

Rusia duket se ka pranuar se nuk mund të rrëzojë udhëheqjen e Ukrainës dhe ta zëvendësojë atë me një qeveri kukull, si në Bjellorusi.

“Duket sikur Putinit do të duhet të pranojë një listë shumë më të kufizuar,” thotë Tatiana Stanovaya, e firmës së analizës RPolitik dhe Qendrës Carnegie Moscow.

Kjo për shkak se Rusia po shqyrton një Ukrainë “neutrale, të çmilitarizuar” me ushtrinë dhe marinën e saj, përgjatë vijave të Austrisë ose Suedisë, të cilat janë të dyja anëtarë të BE-së. Austria është neutrale, por Suedia nuk është. Në fakt ajo është e paangazhuar dhe merr pjesë në stërvitjet e NATO-s./albeu.com