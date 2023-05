A ka më kontakte me Lorencin pas BBV? Flet për herë të parë Keisi

Sot në emisionin “Live from Tirana” ishte e ftuar në studio Keisi Medini. Ajo foli për eksperiencën në Big Brother dhe u ndal tek historia me Lorencin.

Kujtojmë se me futjen e Lorenc Hasramës brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ujërat u trazuan pasi këngëtari deklaroi se kishte pasur një romancë me bukuroshen në kohën që ishin jashtë. Sot që të dy janë jashtë shtëpisë së “BBV”, si i ka raportet Keisi me të?

“Kam respekt për të njësoj siç kam edhe për Kristin por thjesht kaq. Ka mbaruar çdo gjë pasi mbaroi edhe “BBV”. Me Lorencin nga një njohje që kishim më bën të lidhur, ma bën telenovelë fare. Njerëzit thonin shkoni shumë ndërkohë që është jeta ime dhe unë e di vet se çfarë bëj”, tha ajo.