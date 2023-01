Luiz Ejlli dhe Kiara Tito janë bërë kryefjala e titujve në mediet roz në Shqipëri.

Beteja që Luizi po bën për ti fituar zemrën Kiarës ka tërhequr vëmndjnen e të gjithëve.

Por nga ana tjetër rezervat e Kierës për të krijuar një romancë me Luizin në shtëpinë e Big Brother Vip.

Megjithatë ditët e fundit duket se akulli në zemërën e Kiarës ka shkrirë, pasi moderatorja ka qenë me afërt me Luizin, duke kaluara orë të tëra diskutimesh me batuta dhe shumë të qeshura./albeu.com/