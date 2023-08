A ju ka shkuar ndërmend çfarë ndodh nëse një astronaut vdes në hapësirë?

Udhëtimi në hapësirë ​​është gjithmonë një përpjekje e rrezikshme, që kërkon shumë praktikë, prova dhe teste. Prandaj, nuk duhet të jetë çudi që nga tentativa e parë e tillë në prill 1961 e deri më sot, kanë vdekur 21 persona. Nëse kemi parasysh se në periudhën e ardhshme planifikohen misione dhe fluturime të shumta komerciale, por edhe të gjitha rrethanat dhe rrezikun e madh, lind pyetja: Çfarë ndodh me trupin nëse dikush vdes në hapësirë?

Gjithçka varet nga vendi dhe kushtet

Mjeku për hapësirë ​​dhe mjekësi urgjente, prof. Emmanuel Urqueta i Kolegjit të Mjekësisë Baylor shkruan për The Conversation se si ai dhe ekipi i tij në Institutin e Kërkimeve Përkthimore për Shëndetin Hapësinor marrin masa të shumta paraprake për të përgatitur eksploruesit e hapësirës për misionet e tyre dhe detajon se çfarë ndodh nëse vdekja ndodh në hapësirë.

Nëse dikush vdes gjatë një misioni që zhvillohet në orbitën e ulët të Tokës, p.sh. në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, ekuipazhi mund ta kthejë trupin në Tokë në një kapsulë brenda disa orësh. Por nëse diçka e tillë do të ndodhte në Hënë, ekuipazhi mund ta merrte trupin vetëm brenda pak ditësh. NASA tashmë ka protokolle të detajuara për ngjarje të tilla fatkeqe.

Megjithatë, gjërat bëhen edhe më të ndërlikuara nëse ndodh në Mars, 400 milionë kilometra larg Tokës. Trupi mund të kthehet në Tokë menjëherë pas përfundimit të misionit, ose më saktë, në intervalin nga disa muaj deri në disa vjet, në varësi të kohës kur ka ndodhur vdekja.

Ndërkohë, ekuipazhi ka të ngjarë të ruajë trupin në një dhomë të veçantë ose në një qese të specializuar për mbetjet. Temperatura dhe lagështia konstante brenda anijes do të ndihmonte teorikisht në ruajtjen e trupit. Megjithatë, në këto raste flasim gjithmonë për një mjedis nën presion.

Nëse një astronaut do të dilte në hapësirë ​​pa kostum special, ai do të vdiste menjëherë. Humbja e presionit dhe ekspozimi ndaj vakumit do ta bënte të pamundur frymëmarrjen dhe gjaku dhe lëngjet e tjera trupore do të vlonin.

A është i mundur një funeral?

Siç është përmendur tashmë, nëse një astronaut vdes gjatë një misioni në Mars, kolegët e tij do ta ruajnë trupin në një dhomë të veçantë ose një çantë të specializuar. Kremimi në këto kushte nuk është i dëshirueshëm sepse kërkon shumë energji që i nevojitet ekuipazhit të mbijetuar për qëllime të tjera. Varrosja nuk është gjithashtu një opsion, pasi bakteret dhe organizmat e tjerë nga trupi mund të kontaminojnë sipërfaqen e Marsit.