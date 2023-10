A jeni thirrur në SPAK, Kryemadhi: Po, por …

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, ka folur për mediat pas mbylljes së seancës plenare.

E pyetur nga mediat nëse është thirrur nga SPAK, Kryemadhi tha se ajo ëhstë thirrrur vetëm për inceneratorët, ndërsa me ironi tha se do të ishte e gatshme të përgjigjej edhe për operacionet plasitke.

Kryemadhi: Që të jem e sinqertë tashmë në Shqipëri anonrmalja është krhyer në normale. Nuk më vjen mirë që shokojmë raste të tilla, kjo vjen si rezultat i tolerancës. Kam kuptuar që biznesi më fituimprurës në shqipëri është fakeneës. Ajo që dua të them është se sot situata e lirisë dhe të drejtave të lirisë, është në një stad që nuk përfshihet në asnjë sistem demokratik. Sot Shqipëria është republika e drogës, që nuk pyet për asnjë institucion, të cilat janë kthyer në funksion të kryeministrit, për të krijuar trekëndëshin e tij të Bermudës në Ballkan. Ju jeni njohur edhe me zbërthimin e SKY jo vetëm të policisë por edhe të gazetarisë, që tregojnë hapur që grupet kriminale kanë gjetur strehën, mos u çudisni që familjet e tyre do të drejtjnë institucionet.

Pyetje: A ka patur flëtëthirrje ndaj jush?

Kryemadhi: Unë kam patur shumë fletëthirrje nga SPAK, që kanë lidhje me inceneratorët, edhe për operacionet plastike le të më thërrasi SPAK.