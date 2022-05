“A je agjent sekret a jo?”, Elvis Demçe porosit vrasjen, shqiptari: Nuk e kap dot, çdo ditë ndërron makinën

Detaje të reja janë publikuar në mediat italiane, për grupin e Elvis Demçes, i cili e shpalli veten “Zot” të drogës në Romë. Drejtuesit kryesor të këtij rrjeti ishin Arben Zogu, Dorian Petoku dhe më pas Elvis Demçe që mori të gjithë trashëgiminë e bandës.

Ndërkohë në përgjimet e publikuara nga mediat italiane del edhe emri i ish-kryeministrit shqiptar Sali Berisha. Ndënëse nuk ka lidhje me grupin, Berishës i përdoret emri për të bërë krahasimin me mënyrën e sigurisë që lëvizte një person, kundërshtar i Elvis Demçes.

Sipas mediave italiane, Elvis Demçe flet me një person ende të pa identifikuar, të cilit i kërkon eliminimin fizik të një kundërshtari që kohët e fundit është kthyer në shqetësim për të. Elvis Demçe bën porosinë, por personi i panjohur që është shqiptar nga komunikimi në gjuhën shqipe, i flet për vështirësitë për të arritur deri tek objektivi.

Shqiptari i thotë Elvis Demçes se personi që ai do të vdekur nuk e kapte dot pasi personi në fjalë e ndryshonte çdo ditë makinën dhe kishte 10 shtëpi, duke e bërë të vështirë kapjen e tij. Pikërisht në këtë moment Demçe acarohet, ndërsa i thotë shokut: Pse kush është ai, Sali Berisha?

Pjesë nga përgjimet:

Elvis Demçe: Rop me ia dit shpit me ju plan na mi prit posht shpis kur*** me ia ** robt me ba terror.

I panjohur: Ka 10 shtëpia aj mor frato s’kapet kun

Elvis Demçe: A je agjent sekret a jo? Lerë fare se ai është budalla, homoseksual. 10 shpi thua? Po pse? Kush është ai, Sali Berisha?

I panjohur: S’del asnjë ditë zemër vetëm del me dy makina si e shoqërojnë e çdo ditë e ndërron makinën, e nuk fle asnjëherë tek e njëjta shtëpi.

Elvis Demçe: Motër****, me e gjet kun, mi plas trut.

I panjohur: Rop me n’zerr inatin e bufin demek sikur jam tu vra nanji koleg të viagenovës.

Elvis Demçe: Se ma ke fiksu keq

I panjohur: As asht ropqim mor zemër tan i kan dhi në burg.

Elvis Demçe: Aj rop*** s’ka re mre se punon me to thojn tanë. Ja dale sa ti bëj kët kurthin e fundit shife ti ca kam për mi ba pos e lash dekun tok mes torbeles me kryt bira bira ta shofi.

I panjohur: Aj p*** motre mka njoft mu kristin tone e shoferin kur kena ba punën zemër

Elvis Demçe: Po rop

I panjohur: Matematika ke ai p*** motre a tu me cu./albeu.com