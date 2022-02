A janë të sigurta vaksinat anti-Covid për gratë shtatzëna dhe foshnjat e tyre? Përgjigjet Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë dhe e Punëve Sociale është shprehur se vaksinat anti-Covid janë të sigurta për gratë shtatëzëna dhe fëmijët.

Ministria ka vijuar thirrjet për vaksinim të popullatës, në mënyrë që sipas tyre të ruhen nga virusi.

Këtë të hënë ministria e ka nisur me një postim në lidhje me vaksinimin e grave shtatzëna ku thekson se një gjë e tillë nuk është e dëmshme për to.

Ministria thekson se vaksinimi anti Covid është i sigurtë si për foshnjat dhe për nënat.

“Vaksinat janë të sigurta për gratë shtatzëna dhe foshnjat e tyre”, shkruan ministria./albeu.com/