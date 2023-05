A janë “të çuditshëm” njerëzit që flasin me veten?

Disa njerëz besojnë se kur njerëzit e tjerë flasin me veten janë të çuditshëm, por rezulton se njerëzit me inteligjencë shumë të lartë nga jashtë flasin me veten e tyre.

Pse njerëzit flasin me veten? Ka shumë arsye pse njerëzit mund të flasin me veten e tyre. Sipas WebMD, kjo mund të jetë për shkak se ata janë duke zgjidhur probleme, duke marrë botën përreth tyre, apo edhe duke motivuar veten për të bërë diçka.

Edhe pse këto janë disa nga arsyet pozitive, biseda me veten mund të jetë negative dhe madje mund të jetë një shenjë e një sëmundjeje të rëndë mendore si skizofrenia.

E gjitha varet nga lloji i vetë-bisedimit që po bëni. Jeni të keq me veten tuaj? Të rrëzoni veten apo ta quani veten me emra? Ky lloj i vetë-foljes negative ka të ngjarë të ketë rezultate të këqija.

A është të flasësh me veten një shenjë inteligjence?E thënë thjesht, po – të flasësh me veten është një shenjë inteligjence!

Vetëm shikoni Albert Einstein. Fizikani teorik shpesh merrej me vetëbisedim dhe fliste me zë të lartë për veten e tij, duke përsëritur fjali për të qëndruar i fokusuar dhe për t’i kushtuar vëmendje detyrës në fjalë.

1. Biseda me veten përmirëson performancën njohëse dhe funksionin e trurit.

Kur flisni me veten, ju ndihmon të qëndroni në detyrë, të përqendroheni dhe përmirëson aftësitë tuaja të perceptimit. Eksperimenti i Swigley dhe Lupyan tregoi se performanca njohëse dhe funksioni i trurit fitojnë një nxitje nga vetë-bisedimi.

2. Të folurit me veten ju ndihmon të organizoni mendimet tuaja.

Nëse keni një prezantim ose intervistë, biseda me veten ju ndihmon të praktikoni dhe rregulloni mirë atë që do të thoni.

Nëse praktikoni diçka me zë të lartë mjaftueshëm, ajo do të shkojë më e qetë kur ju duhet ta bëni atë realisht. Përgatitja e duhur ndihmon në organizimin e mendimeve tuaja dhe lehtëson stresin dhe ankthin që lidhen me atë përgatitje.

3.Të flasësh me veten të motivon.

Biseda me veten është gjetur të jetë edhe më efektive nëse përdorni personin e dytë. Kjo do të thotë që ju përdorni “ti” në vend të “unë”. Të thuash: “Ti mund ta bësh” funksionon më mirë sesa të thuash “Unë mund ta bëj”.