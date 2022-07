A ishin fjalët e Marottës të prera për Dybala? Gazzetta dello Sport mendon ndryshe

Interi bën një hap prapa në negociatat me Dybala, ose më saktë, vendosi ta kontrollonte nga distance, ndoshta me një telefonatë strategjike me shoqëruesit si ajo e së hënës në mbrëmje, por ka shkuar më tej.

Sipas “Gazzetta dello Sport”, rruga për të mbërritur te argjentinasei është një rrugë me pengesë, por zikaltërit janë ende favorit sepse të tjerët nuk kanë paraqitur oferta formale dhe askush më shumë se Interi.

Koha mund të ndryshonte gjithçka dhe kjo është ajo që u debatua më shumë pas 10 ditësh heshtje gjatë kontaktit të ri mes Marotta, Antun dhe ndërmjetësit De Vechi. Të tre ranë dakord që koha e marrëveshjes ka ndryshuar, edhe sepse Interi kishte hapësirën për të kapur vetëm një nga dy mundësitë që u paraqitën.

Për Dybala, roma dhe Napoli kanë sondazhe të lehta, ndërsa Milan, një rival në distancë.

Ato fjalë të Marotta në konferencën e djeshme për shtyp, mund të kenë qenë një mesazh shumë i qartë për Dybala, ku mund të jetë nënkuptuar fakti që ne jemi këtu me ofertën më të mirë të mundshme dhe t’i (Dybala) duhet të vendosësh./ h.ll/albeu.com