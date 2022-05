A i ka 20 firma për të propozuar kandidatin për president? Si përgjigjet Alibeaj

Alibeaj pas mbledhjes së grupit: Diskutuam me përgjegjësi, çfarë ndodh nesër

Enkelejd Alibeaj, pas mbledhjes së Grupit Parlamentar të PD-së ku është folur për presidentin e ri, ka dalë në një prononcim për media. I pyetur nga gazetarët nëse i ka 20 firma për propozimin e presidentit të ri, Alibeaj tha:

“Unë nuk marr garanci as nga Balla as nga Rama, por nga anëtarët e grupit parlamentar të PD-së. Besoj është i thjeshtë në atë që quhet procedurë. Po e drejta për të propozuar është e opozitës. Hapi i dytë, i ofron palës tjetër që mes katër emrave që ne besojmë se përmbushin të gjitha kriteret mbi imagjinatën tonë sesi do jetë i pari i vendit”./albeu.com