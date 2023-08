A është e sigurt të përdorni shampon e flokëve për trupin

Me siguri ju ka mbaruar xheli i dushit dhe në vend të tij keni përdorur shampon tuaj. Sipas dermatologëve dhe çfarë raporton healthdigest.com, zgjedhja e përdorimit të produkteve të flokëve posaçërisht për trupin tuaj herë pas here nuk konsiderohet një zgjedhje e keqe. Megjithatë, gjithashtu nuk rekomandohet si praktikë e rregullt. Diçka që ka të bëjë me atë që përmban në të vërtetë xheli i dushit dhe shampoja dhe çfarë arrin çdo produkt.

Me shampo, qëllimi është të hiqni grumbullimin e vajit, papastërtitë dhe mbeturinat nga skalpi i kokës pa u hequr shumë. Kjo në thelb do të thotë se shamponët zakonisht kanë një nivel më të ulët të surfaktantëve, sipas dermatologut të certifikuar nga bordi me bazë në Nju Jork, Blair Murphy-Rose.

Sa më e lartë të jetë përqindja e surfaktantëve, aq më mirë pastrimi i vajrave dhe akumulimi, prandaj xhelët e dushit kanë më shumë prej tyre.

Por xhelët e dushit përmbajnë gjithashtu përbërës të tillë si hidratues, eksfoliant dhe kondicionerë që ndihmojnë në ruajtjen e lagështirës, ndërsa shampot përmbajnë përbërës kondicioner për flokë të mëndafshtë.

Ndonëse është e sigurt të përdorni shampo për të pastruar trupin tuaj në atë rast të rrallë kur nuk keni xhel dushi në dispozicion, është më mirë të mos e bëni atë një praktikë të rregullt, veçanërisht nëse dëshironi të pastroni në mënyrë efektive lëkurën e trupit tuaj dhe ta lini të hidratuar më pas. Në fakt, mund të jetë më mirë të përdorni sapun për fytyrën kur nuk keni xhel dushi.