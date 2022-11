A është e shëndetshme kripa e Himalajeve? Zbulojeni të vërtetën

E vërteta apo gabimi?

Kripa Himalaje prej disa kohësh është në krye të listës së ushqimeve që kanë bërë një bum të vërtetë në botën e të ushqyerit të shëndetshëm. Granulat rozë, dukshëm më të shtrenjta se kripa klasike e tryezës, fituan shumë, të gjitha për shkak të pretendimeve se ato ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit, para së gjithash, sepse përmbajnë 84 minerale të çmuara të nevojshme për trupin.

Të trembur në lidhje me gjithë atë marketing për kripën e Himalajeve, herë pas here marrim lajmin se në të vërtetë nuk ka miniera kripe në Himalaje dhe se kripa për të cilën paguajmë një pasuri vjen nga Polonia dhe vende të tjera, se e gjitha është një mashtrim dhe se ne Po paguaj vetëm për disa minerale të dobishme në gjurmë.

Dhe çfarë thotë shkenca për të gjitha këto?

Meqenëse ka kaq shumë lloje kripe, nga deti në Havai e deri te Himalaja, pyetja logjike është se cila është më e mira. Në të gjitha ato, përbërësi kryesor është kloruri i natriumit, vetëm sasi të vogla të substancave të tjera ndryshojnë, shkruajnë ata në faqen e internetit sciencebasedmedicine .

Prandaj, kripa rozë Himalayan është kimikisht e ngjashme me kripën e tryezës. Ai përmban deri në 98 për qind klorur natriumi. Pjesa tjetër përbëhet nga minerale gjurmë, si kaliumi, magnezi dhe kalciumi, të cilët i japin kripës ngjyrën rozë të lehtë dhe shijen specifike.

Por për sa i përket përfitimeve shëndetësore, pasi përmban rreth 98 përqind klorur natriumi, kjo do të thotë se kjo kripë ka vetëm rreth dy përqind minerale. Duke pasur parasysh sasitë relativisht të kufizuara të këtyre substancave në sasinë e kripës që konsumojmë normalisht, nuk ka gjasa që të mund të na sjellë ndonjë përfitim të rëndësishëm shëndetësor, shkruan medicalnewstoday .

Megjithatë, pretendimet se kripa e Himalajeve ka më pak natrium se kripa e tryezës janë gjithashtu të diskutueshme. Siç u tha, të dyja janë afërsisht 98 përqind klorur natriumi. Por kripa rozë është zakonisht në kristale më të mëdha se kripa e tryezës, kështu që teknikisht mund të përmbajë më pak natrium për lugë çaji.

Disa besojnë gjithashtu se kripa rozë mund të ndihmojë trupin të arrijë ekuilibrin optimal të lëngjeve dhe të parandalojë dehidratimin. Është e vërtetë që natriumi është i nevojshëm për të ruajtur ekuilibrin e duhur të lëngjeve në trup, megjithatë, kjo është e vërtetë për natriumin nga burime të tjera, si dhe për kripën rozë Himalayan.

Nga ana tjetër, me kripën e Himalajeve, duhet pasur kujdes nga marrja e jodit. Jodi është një mineral që i nevojitet trupit për të ruajtur funksionin e duhur të tiroides dhe metabolizmin e qelizave. Burime të mëdha të jodit janë peshku, prodhimet e detit, produktet e qumështit dhe vezët. Kripa e tavolinës e jodizuar është një tjetër burim i zakonshëm i këtij minerali dhe kripa e Himalajeve përmban më pak jod se kripa e tryezës.

Aktualisht nuk ka asnjë provë shkencore për të treguar se kripa rozë Himalayan ofron më shumë përfitime shëndetësore sesa kripa e zakonshme e tryezës. Zëvendësimi i kripës së tryezës me kokrriza rozë mund të ndihmojë përfundimisht në uljen e marrjes së natriumit, por, si me çdo lloj tjetër kripe, duhet të jeni të kujdesshëm me marrjen ditore, të cilën shumica e tejkalojnë.

Në të njëjtën kohë, disa shkencëtarë pohojnë se kripa e Himalajeve, përveçse nuk ka përfitime të vërtetuara shëndetësore, përmban një sërë substancash radioaktive si radiumi, uraniumi dhe poloniumi, por edhe substanca që veprojnë si helme, si talium, për fat të mirë, në. gjurmë të vogla.

Prandaj, kripa e Himalajeve nuk duhet parë si një garantues i shëndetit derisa studimet klinike legjitime të vërtetojnë të kundërtën, shkruan sciencebasedmedicine.