A duhet të konsumojnë diabetikët mjaltë?

Nga ana ushqimore, 1 lugë gjelle mjaltë (21 gram) përmban 64 kalori dhe 17 gram sheqer, përfshirë fruktozën, glukozën, maltozën dhe saharozën. Era, ngjyra dhe shija varen nga llojet e luleve të vizituara nga bletët. Ka një sërë përfitimesh nga konsumimi i mjaltit, por gjithsesi duhet të konsumohet në masë të vogla. Në të gjitha rastet kur përmendet vlerat e tij, duhet të keni parasysh që bëhet fjalë vetëm për mjaltin bio, të pa përpunuar.

Mjalti me cilësi të lartë është i pasur me antioksidantë

Mjalti me cilësi të lartë përmban shumë antioksidantë të rëndësishëm. Këto përfshijnë acide organike dhe përbërje fenolike si flavonoidet. Shkencëtarët besojnë se kombinimi i këtyre përbërjeve i jep mjaltit fuqinë e tij antioksiduese. Antioksidantët ndikojnë në zvogëlimin e rrezikut të sulmeve në zemër, goditje në tru dhe disa lloje të kancerit.

Mjalti është “më pak i keq” sesa sheqeri për diabetikët

Provat për mjaltin dhe diabetin janë të shumëllojshme. Nga njëra anë, studimet tregojnë se mund të zvogëlojë disa faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës të zakonshme tek njerëzit me diabet të tipit 2. Për shembull, mund të ulë kolesterolin “e keq” LDL , trigliceridet dhe inflamacionin ndërsa rrit kolesterolin “e mirë” HDL. Sidoqoftë, disa studime kanë zbuluar se ai gjithashtu mund të rrisë nivelet e sheqerit në gjak. Ndërsa mjalti mund të jetë pak më i mirë se sheqeri i rafinuar për njerëzit me diabet, ai ende duhet të konsumohet me kujdes. Njerëzit me diabet duhet të minimizojnë të gjitha ushqimet me karbohidrate të larta.

Mjalti ndihmon gjithashtu në përmirësimin e kolesterolit

Nivelet e larta të kolesterolit LDL janë një faktor i fortë rreziku për sëmundjet e zemrës. Ky lloj kolesteroli luan një rol të madh në aterosklerozën, grumbullimin e yndyrave në arteriet tuaja që mund të çojë në sulme në zemër dhe goditje në tru. Disa studime tregojnë se mjalti mund të përmirësojë nivelet e kolesterolit tuaj.