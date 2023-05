A duhet ta përdorni kremin e diellit që ju ka mbetur nga viti i kaluar? Ekspertët kanë një përgjigje

Është e njohur se mbrojtja nga dielli është e nevojshme, veçanërisht gjatë verës. Edhe moti me re nuk do të thotë që rreziku i rrezatimit diellor ultravjollcë neutralizohet, prandaj është e rëndësishme të përdorni kremra me faktor mbrojtës, të qëndroni në hije dhe të kujdeseni për hidratimin.

Nëse po përdorni kremin e diellit të vitit të kaluar në fillim të kësaj vere, mund të pyesni veten nëse mund ta përdorni akoma këtë vit.

Dy ekspertë i thanë Romper se si mund të dalloni nëse kremi juaj ndaj diellit ka skaduar dhe data shpesh fshihet dhe çfarë mund të ndodhë nëse përdorni krem kundër diellit të skaduar.

Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) e konsideron kremin kundër diellit një ilaç pa recetë dhe për këtë arsye kërkon një datë skadence. Ndryshe nga grimi ose disa produkte për kujdesin e lëkurës ku data e skadencës mund të duket më shumë si një udhëzues, kremi kundër diellit vepron më shumë si qumësht sepse data e skadencës ka vërtet rëndësi.

“Nuk rekomandohet përdorimi i kremit kundër diellit që ka skaduar”, thotë për “Romper” dermatologia Dr. Mariza Geršik.

Ajo shton se është e rëndësishme të mbani mend se nëse jeni duke përdorur mjaftueshëm krem kundër diellit dhe duke e riaplikuar sipas udhëzimeve, nuk ka gjasa të keni një sasi të konsiderueshme kremi kundër diellit në fund të verës.

Çfarë ndodh nëse përdorni krem kundër diellit të skaduar?

Për fat të keq, nëse jeni duke përdorur një krem kundër diellit të skaduar, mund ta zbuloni rrugën e vështirë—do të digjeni më lehtë sepse kimikatet aktive të kremit të diellit shpërbëhen me kalimin e kohës.

“Djegiet nga dielli më pas çojnë në dëmtim të lëkurës dhe rrisin rrezikun e zhvillimit të kancerit”, thotë Anji Silal nga Advanced Dermatology PC.

Dr. Gershik thotë se kremi kundër diellit i skaduar ka të ngjarë të mos ofrojë të njëjtën sasi mbrojtjeje siç tregohet në etiketë dhe mund të mos jetë më efektiv, gjë që mund të rrisë mundësinë e shfaqjes së djegies nga dielli ose dëmtimit nga dielli.

Përveç kësaj, përbërësit aktivë mund të degradohen dhe kanë më shumë gjasa të kontribuojnë në acarim ose ndjeshmëri të lëkurës. Kështu që ju mund të merrni djegie nga dielli dhe lloje të tjera irritimesh të lëkurës nga vetë përbërësit e skaduar.

FDA pretendon se kremrat kundër diellit mbeten efektive në fuqinë e tyre të plotë për tre vjet, dhe kjo vlen për varietetet kimike dhe minerale.

“Megjithëse bllokuesit fizikë në to – oksidi i zinkut dhe dioksidi i titanit – mund të zgjasin më shumë se ata kimikë, data e skadencës gjithashtu merr parasysh përbërësit e tjerë që gjenden në kremrat kundër diellit, kështu që si SPF-të kimikë ashtu edhe ato minerale priren të ndjekin të njëjtat udhëzime në lidhje me jetëgjatësia”, shpjegon doktor Gersik.

Ajo gjithashtu thotë se për të ruajtur jetëgjatësinë optimale të kremit kundër diellit, duhet ta ruani në temperaturën e dhomës dhe larg diellit.

Shenjat që kremi kundër diellit është dëmtuar përfshijnë një ndryshim në ngjyrë, konsistencë ose erë. Por edhe në mungesë të ndonjë shenje të dukshme, nëse nuk jeni të sigurt, është mirë që ta hidhni.