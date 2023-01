A duhet kontrolluar telefoni i partnerit?

Duhet ta pranojmë se të paktën një herë mund të na ketë ndodhur që të jemi tunduar të kontrollojmë telefonin e partnerit, ndoshta duke përfituar nga një moment shpërqendrimi, ose e shtyrë nga disa dyshime. Por a je i/e sigurt që është gjëja e duhur për të bërë?

PSE I KONTROLLOJMË TELEFONAT E NJËRI-TJETRIT?

Ajo që na shtyn të kontrollojmë celularin e tjetrit është kërkimi i informacioneve që mund t’i japin kuptim asaj që nuk e kuptojmë ose nuk e dimë për tjetrin. Kjo është një mënyrë për të qenë në gjendje të qetësosh frikën dhe pasiguritë, duke ushqyer një etje të pashuar për kontroll dhe një nevojë ekstreme për besim ndaj tjetrit. Prandaj, nevoja për të kontrolluar telefonin e tjetrit fillon nga mungesa e besimit që shtyn të zbatojë sjellje kontrolluese. Besimi është një element në bazën e çdo marrëdhënieje të shëndetshme çift, në gjendje të prodhojë qetësi dhe siguri. Kur nuk jemi në gjendje t’i besojmë partnerit ne e gjejmë veten duke zbatuar sjellje kontrolluese ndaj tij, duke vlerësuar veprimet, fjalët dhe sjelljet e tij si diçka larg pozitives, por të aftë për të minuar qetësinë tonë.

ÇDO GJË MUND TË KTHEHET NË DRAMË

Nëse vendosni të kontrolloni celularin e partnerit tuaj, çdo detaj i vogël mund të kthehet në një dramë. Për shembull, nëse zbulon se ai, në vend që të kthehej në shtëpi pas pune, dy javë më parë u bashkua me miqtë, do të fillosh të pyesësh veten pse të gënjeu, çfarë fshihet pas faktit që nuk të tha, madje duke shkuar deri aty sa të hamendësosh një tradhti. Mos harro se nuk je pronari i kohës së partnerit dhe se ata thjesht mund të kenë hequr disa informacione për jetën e tyre të përditshme, por kjo nuk do të thotë se ata nuk të duan.

MUND TË KEQKUPTONI GJITHÇKA

Kur lexojmë mesazhe në celular, sidomos nëse nuk i shkruajmë, mund të biem lehtë në keqkuptime, sepse nuk e dimë kontekstin.

Ju mund, për shembull, të humbni mendjen duke lexuar një zemër të kuqe në bisedë me një mik, vetëm për të kuptuar se konotacioni- të cilin ne shpesh shoqërohemi me dashuri, por nuk është e thënë – iu referua për të ju falënderuar për këshilla të dhëna ose një nder. Në thelb: fjalët ndryshojnë kuptimin sipas kontekstit. Nuk mund të gjykosh asnjë mesazh të vetëm nëse nuk e di gjithë bisedën.

MUND TË RREZIKOSH LIDHJEN

Nëse filloni të kontrolloni sistematikisht telefonin e partnerit, dijeni se do ta vini marrëdhënien tuaj në rrezik. Sepse të gjithë, herët a vonë, zbulohen. Çfarë do të ndodhë në atë pikë? Ka njerëz që reagojnë shumë keq ndaj idesë për t’u spiunuar dhe kontrolluar, aq shumë sa vënë në dyshim marrëdhënien e tyre dhe ndjenjën që ndjejnë – dhe nuk janë krejtësisht të gabuar në këtë.