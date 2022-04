A do të shkojë te Kuvendi i Berishës? Përgjigjet Alibeaj

Enkelejed Alibeaj jashtë ambienteve të Parlamentit po flet për gazetarët. I pyetur nëse do të marrë pjesë në Kuvendin e PD-së të thirrur nga Sali Berisha, Alibeaj la të kuptohej se nuk do të jetë i pranishëm në Kuvendin e thirrur nga Sali Berisha ditën e shtunë.

“Është e qartë se sot është ditë e Kuvendit. Kohë më parë e kemi bërë të qartë se Grupi Parlamentar ka nxjerrë parimet e bashkimit. Është në fuqi dhe do jetë gjatë të gjithë kohës. Është diskutuar prej disa javësh në takim me të gjithë deputet. Pati një refuzim dhe jeni njohur me të. E rëndësishme është ngjarje parlamentare.” tha Alibeaj./albeu.com