A do të rikthehet sërish i nxehti afrikan? Si pritet moti këtë javë dhe sa do të arrrijë temperatura maksimale

Java që pritet të nisë do të mbartë me vete ndryshime brenda ditës. Gati çdo ditë, moti nis i kthjellët me vranësira kalimtare. Me rritjen e temperaturave, krijohen kushtet për zhvillim të vranësirave si dhe reshjeve të shiut. Këto do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit. Bregdeti, do të jetë më i favorizuar për orë me diell e vranësira.

Në zonat malore dhe veçanërisht në juglindje, lokalisht reshjet do të marrin karakter shtrëngatash me rrufe.

Era, do të fryjë juglindje-veriperëndim mesatare. Përkohësisht gjatë shtrëngatave e vrullshme. Valëzimi i forcës 2 dhe 3 ballë.

Temperaturat do të pësojnë luhatjet si në tabelë, me temperature maksimale 34 grade e cila pritet te mberrije diten e premte.

Ju urojmë të kaloni një javë të bukur!/SHMU