A do të ngelen miliona njerëz pa punë? Flet Mira Murati, shqiptarja që po ndryshon botën me ChatGPT

Mira Murati, shqiptarja që drejton zhvillimin e teknologjisë që po ndryshon botën, ka folur në një intervistë për prestigjozen La Repubblica.

Krijuesja e këtij programi që po mahnit botën dhe e ka futur në një debat të madh për përdorimin e robotit virtual, është lindur dhe e rritur në Shqipëri

Ajo cilësohet si “truri” i zhillimit të ChatGPT, një risi që ka ndihmuar për ta bërë Inteligjencën Artificiale më të aksesueshme për një audiencë më të gjerë dhe ka hapur mundësi të reja për përdorimin në komunikim.

Aktualisht, ajo është shefja e Teknologjisë (CTO) në OpenAI, një nga institutet kryesore kërkimore në botë të AI. Murati ka lindur në Shqipëri në vitin 1986. Ajo është rritur në një qytet të vogël dhe ka qenë gjithmonë e magjepsur nga shkenca dhe teknologjia.

Ajo vazhdoi studimet për informatikë në Universitetin e Tiranës, ku u diplomua me rezultate të shkëlqyera. Pas përfundimit të studimeve universitare, ajo u zhvendos në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur një diplomë Master në Shkenca Kompjuterike në Kolegjin Dartmouth.

Së fundmi ajo ka dhënë një intervistë për median e madhe italiane ‘La Repubblica’, për shkak se ‘ChatGPT’ është ndaluar në Itali nga autoritete për shkak se akuzohet për shkelje të privatësisë.

Intervista e plotë në ‘La Repubbblica’

Garante’ kundërshton që ju nuk i informoni përdoruesit për mbledhjen e të dhënave të tyre dhe se nuk keni bazë ligjore për t’i furnizuar ato me algoritmet! Cila është përgjigja juaj?

Ne besojmë se shërbimet tona janë në përputhje me GDPR dhe ne punojmë në mënyrë aktive për të reduktuar të dhënat personale në ChatGpt. Është e rëndësishme që këto sisteme të mësojnë konceptet që ne njohim, si teksti ose videot, por jo domosdoshmërisht informacione për individët privatë. Janë gjithashtu në përputhje me transparencën: ne i njoftojmë përdoruesit se si përpunohen të dhënat e tyre dhe ne ofrojmë politikën e privatësisë.

ChatGpt në përgjigjet e tij jep informacion të gabuar thotë ‘Garante’?

Është një teknologji e re dhe në zhvillim, ne punojmë çdo ditë për ta bërë atë më të sigurt dhe më të saktë. Modelet e mëdha gjuhësore janë zhvilluar për të parashikuar fjalën më të mundshme, dhe në disa raste mund të mos jetë më e sakta, por qëllimi është pikërisht të marrim reagime nga përdoruesit, të kuptojmë pasaktësitë për të rritur saktësinë. Ne përpiqemi të jemi sa më transparentë edhe për këtë: në ndërfaqen ChatGpt ka një mesazh që i bën të qarta kufijtë dhe kur ne lançuam Gpt-4 (versioni i fundit) tre javë më parë, ne i bëjmë të ditur të gjithëve se cilat janë rreziqet dhe potenciali që duhet t’i studiojmë më në thellësi.

Më 20 mars, pati një shkelje në sistemet tuaja që ekspozoi të dhënat personale të përdoruesve dhe madje edhe një pjesë të numrave të kartave të tyre të kreditit. A ishin italianët të përfshirë?

Ishte një gabim i komponentit me burim të hapur dhe kur e morëm vesh, çaktivizuam menjëherë ChatGpt për të rregulluar problemin. Gabimi gjithashtu bëri që informacioni i pagesës së 1% të pajtimtarëve ChatGpt të ekspozohej (shërbimi me pagesë, ed) gjatë një hark kohor prej nëntë orësh. Nuk e di nëse dhe sa në Itali. Nuk dukeshin numrat e plotë të kartës së kreditit. Tani problemi është zgjidhur dhe nuk ka asnjë rrezik në progres për të dhënat e përdoruesit.

Cilat janë kushtet për të riaktivizuar shërbimin në Itali? A jeni të gatshëm të ndryshoni ndonjë gjë në sistemet tuaja?

Ne po punojmë me ‘Garante’ që të përpiqemi ta zgjidhim këtë situatë sa më shpejt që të jetë e mundur, shpresojmë të kemi lajme të mira së shpejti. Por para vendimit të tij nuk kemi pasur dialog, kështu që ishte një surprizë për ne. E përsëris: ne respektojmë evropianët për rregullat, por ne jemi të hapur për të gjetur zgjidhje që adresojnë shqetësimet.

Kujt i krijon më shumë probleme kjo ndalesë: OpenAI apo Italisë?

Nga ajo që kam lexuar kuptoj që opinioni publik në Itali është në favor të ChatGpt. Ne nuk duam të largohemi nga Italia dhe shpresojmë të rifillojmë shërbimin së shpejti dhe se vendimi nuk do të ketë një ndikim afatgjatë.

Autoritete të tjera, nga Irlanda në Gjermani, po vlerësojnë lëvizje të ngjashme. A keni frikë nga një reagim i kundërt rregullator, në Evropë apo në pjesën tjetër të botës?

Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me ligjvënësit dhe qeveritë, në Evropë dhe në mbarë botën, për të kuptuar sesi teknologjia duhet të evoluojë nga pikëpamja rregullatore. Nuk mund të them se çfarë do të ndodhë në vendet e tjera, por shpresoj që nëse disa qeveri kanë shqetësime ata do të jenë të hapur për dialog në vend që të na mbyllin.

Një letër e nënshkruar nga shumë intelektualë me autoritet dhe sipërmarrës të teknologjisë, përfshirë Elon Musk, ju kërkon të ndaloni trajnimin e inteligjencës artificiale për të paktën gjashtë muaj, nga frika se teknologjia do të dalë jashtë kontrollit të vetë krijuesve. A do të ndalosh?

Ne ndajmë shumë nga frika e letrës, ne kemi diskutuar premtimet dhe rreziqet e inteligjencës artificiale për vite me radhë