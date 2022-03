A do të ndërhyjë NATO? Stoltenberg: Ditët e ardhshme do të jenë më të vështira për Ukrainën

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka paralajmëruar se ditët në vijim ka të ngjarë të jenë më të këqija për sa i përket luftës Ukrainë-Rusi. Gjatë fjalimit të tij në Samitin e ministrave të jashtëm në Bruksel, Stoltenberg, tha se Rusia mund të përdorë armë më të rënda ndërsa forcat ruse përparojnë në Ukrainë.

“Ditët në vijim ka të ngjarë të jenë më të këqija, me një numër më të lartë viktimash, më shumë vuajtje dhe shkatërrime, pasi forcat e armatosura ruse do të vazhdojnë sulmet e tyre në të gjithë vendin.”

Stoltenberg: No fly zone was discussed, “but allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace” or NATO troops in Ukrainian territory.

