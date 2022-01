A do ta linte gazetarinë për politikë? Ori Nebijaj përgjigjet hapur

Prezantuesja Ori Nebijaj, e cila ka qenë dhe ish-kandidate për deputete nën logon e PD-së, ka folur për karrierën e saj në ekran dhe ambicien për politike.

Ajo është shprehur se nëse do të kishte fituar mandatin e deputetes do ta kishte lënë gazetarinë.

“Nuk isha fare e dyzuar, sepse do e lija gazetarinë, në rast se do merrja mandatin”, tha Nebiaj, duke shtuar më tej se kulmi i saj profesional prezantimin e “Pushime On Top”.

Ajo tha se ishte krenare me votat që mori në Tiranë edhe pse politika është për të një pasion, me të cilin ajo vijon t’i marrë kohë.