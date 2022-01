A do kthehet mbrapsht dënimi “non grata” për ju? Berisha përgjigjet: Pse e çova në gjykatë Blinkenin

Ish-kryeministri Sali Berisha në një intervistë për Nova Media në SHBA ka folur në lidhje me vendimin e shpalljes së tij “non grata”. I pyetur nëse do t’i kthehet mbrapsht vendimi i shpalljes non grata kur të ndryshohet qeveria, Berisha tha se lufta e tij nuk është për të arritur këtë, por për të rikthyer në vend dinjitetin e tij të cenuar nga Sekretari i Shtetit Antony Blinken.

“Për momentin, qëndrimi im është ky: vendimi i marrë kundër meje është absolutisht pa asnjë bazë, fakt provë apo dokument,. Është një cenim i rëndë i nderit dhe dinjitetin tim, Ndaj kam hedhur në gjykatë, jo për të ndryshuar vendimin, sekretarinë shtetit për shpifje ndaj Sali Berishës. Ai ka shkelmuar nderin dhe dinjitetin tim. Kam bërë zero lobim për heqjen e vendimit, zgjidhja e vetme jashtëgjyqësore është ndjesa. Ne jemi shqiptare dhe kemi rregullat tona. Nëse tjetri të cenon deri te dinjiteti, ai jashtë arrogance duhet të kërkonte ndjesë. Përndryshe është salla e gjyqit. Që vendimi është politik, kjo nuk ka më asnjë dyshim. Unë në 2007 kam kërkuar në Tiranë por dhe në arenën ndërkombëtare shpalljen non grata të Gerorge Sorosit si një armik në Shqipëri, pasi ai u bë promotor i ndryshimit të kufijve”, tha Berisha.

I pyetur nëse do ta shpallte Sorosin non grata kur të vinte në pushtet, përgjigja e Berishës ishte: “Absolutisht një nga vendimet më të para. Do të jetë premtim elektoral i Sali Berishës”./albeu.com