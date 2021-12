80 vite të Sir Alex Ferguson

Sot, 31 dhjetor, 2021, shënon ditëlindjen një nga të ikonat e futbollit të gjitha kohërave, Sir Alex Ferguson. Ish-trajneri i Manchester United mbush 80-vjeç sot.

I lindur në Glasgow në vitin 1941, Ferguson pati një karrierë të respektuar, nëse jo veçanërisht të dalluar, duke përfaqësuar Queens’s Park , St Johnstone, Dunfermline Athletic, Rangers, Falkirk dhe Ayr United dhe duke fituar katër ndeshje me Skocinë Ndërsa luante për Dunfermline , ai ishte golashënuesi më i mirë në ligën skoceze në 1965/66 pasi Pars përfundoi i katërti.

Siç e dinë të gjithë, megjithatë, ishte në rolin e trajnerit ajo në të cilën Ferguson bëri emër dhe karriera e tij filloi në East Stirlingshire në 1974. Së shpejti, ai u zgjodh nga St Mirren dhe i çoi ata nga niveli i tretë në ligën më të mirë të futbollit skocez.

Në vitin 1978, ai mori drejtimin e Aberdeen-it, i cili kishte fituar vetëm një herë ligën, në vitin 1955, dhe i udhëhoqi ata drejt asaj që mbetet periudha e tyre më e suksesshme ndonjëherë. Në tetë vjet në krye, Ferguson dha nëntë trofe, duke përfshirë tre tituj të ligës – së bashku me një Kupë të Fituesve të Kupave Evropiane dhe Superkupën Evropiane. Fitorja e tij e titullit me Aberdeen në 1984/85 ishte hera e fundit që një klub jashtë Celtic dhe Rangers fitoi divizionin e lartë skocez.

Në vitin 1986, Manchester United doli në skenë dhe kështu filloi periudha në karrierën e tij që do t’i jepte atij famë ndërkombëtare dhe njohje si një nga menaxherët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. United ishte një klub i madh, por nuk e kishte fituar ligën që nga vitet 1960. Pas disa vitesh tranzicioni, Ferguson i ktheu ata në forcën e padyshimtë dominuese në futbollin anglez në vitet 1990 dhe një nga institucionet kryesore sportive në mbarë botën.

Në një mbretërim të jashtëzakonshëm që zgjati gati tre dekada, Ferguson krijoi një dinasti të ngjashme me të cilën futbolli rrallë e ka parë dhe ndoshta nuk do ta shohë më kurrë. Nën komandën e tij, Manchester United fitoi 22 trofe, së bashku me dy Liga të Kampionëve, një Kupë të Fituesve të Kupave Evropiane, një Superkupë Evropiane, një Kupë Ndërkontinentale dhe një Kupë të Botës për Klube.

Ndikimi që Ferguson pati në futbollin britanik nuk mund të nënvlerësohet dhe shumë nga ish-lojtarët e tij kanë shkuar vetë në menaxhim, duke përfshirë tre që kanë marrë drejtimin e Manchester United

Ai mund të ketë inatosur ndonjëherë rivalët, si dhe arbitrat dhe gazetarët herë pas here, por bota e futbollit do të jetë unanime në respektimin e arritjeve të Fergusonit, klasit të tij dhe statusit të tij si legjendë.