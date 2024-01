8 restorantet që duhen provuar një herë në jetë

Kur flasim për restorante që duhen provuar një herë në jetë, nuk themi vetëm për menunë, por sepse shijet kombinohen me atmosferën dhe pamjen që e bëjnë atë një eksperiencë të paharrueshme. Nëse e doni turizmin e ushqimit dhe verës

Ka vende ku udhëtimi gastronomik shkon përtej shijes, duke transportuar këdo në një udhëtim ndijor. Janë skena reale ku traditat përzihen me inovacionin. Nëse e doni turizmin e ushqimit dhe verës kemi përzgjedhur 8 restorante, nga fundi i detit nëpër pyje dhe shkretëtirë deri në majën e malit për të provuar një përvojë të jashtëzakonshme.

Në rërë

Lundroni në perëndim të diellit nga vendpushimi Constance Halaveli i grupit Constance Hotels & Resorts, në detin e Maldiveve, drejt një rripi të largët rëre. Këtu, nën një gazebo, shtrohet një tryezë për darkën tuaj private nën dritën e qirinjve.

Në savanë

Ndërsa darkoni në një tarracë në Epako Safari Lodge & Spa Relais & Châteaux, në Namibi, ju dëshmoni një spektakël unik të rinocerontëve, gjirafave dhe leopardëve, që pinë në pishinat e ujit poshtë.

Nën ujë

Nën ujë është versioni i parë evropian i restorantit nënujor, 5 metra nën nivelin e Detit Norvegjez në oqean. Struktura e jashtme është projektuar për t’u integruar me mjedisin detar. Në fakt, vrazhdësia e betonit lejon që struktura të bëhet, me kalimin e kohës, një strukturë e ngjashme me shkëmbinj koral.

Në një shpellë

Në La Table de la Grotte, një nga tre restorantet e Domaine de Murtoli, në Korsikën jugore, ju hani nën dritën e qirinjve në një shpellë natyrore me tarraca me pamje nga një panoramë e mrekullueshme. Këtu shërbehen pjata nga një terroir vendas dhe receta tradicionale korsike.

Mes pemëve

Të ulur rehat në një kapsulë bambuje, ju ngriheni butësisht lart në gjethet tropikale të pyllit të lashtë tropikal të Koh Kood. Ju do të jeni në gjendje të vëzhgoni oqeanin, ndërsa shijoni shijet dhe verërat të shërbyera nga një kamarier personal që mbërrin në linjë zip. E gjithë kjo në Soneva Kiri në Tajlandë.

Në duna

Në hotelin Zannier Sonop, në Namibi, darkat organizohen nga feneri dhe drita e qirinjve në dunat e shkretëtirës. Ju shërbehet nga një kamerier me doreza të bardha, i cili ju çon në një udhëtim epikurian.

Në një igloo (shtëpi bore)

Arktik Snoëcastle, në Lapland të Finlandës, është një restorant i bërë tërësisht nga akulli. Çdo vit që nga viti 1996, ajo është rindërtuar me dorë, sipas një dizajni të ri. Brenda, muret janë zbukuruar me skulptura të gdhendura nga akulli.

Në Mont Blanc

Kartell Bistrot Panoramic ndodhet në Punta Helbronner (3,466 m), maja më e afërt me majën e Mont Blanc, nga e cila mund të shijoni një nga pamjet më të bukura në botë. Mund të arrini atje nëpërmjet teleferikut Skyëay Monte Bianco që niset nga Courmayeur. Tavolinat dhe karriget transparente të Kartell përzihen me peizazhin përreth.