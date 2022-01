8 këshilla se si të arrini një ekuilibër të shëndetshëm punë dhe jetë

Kur zgjidhni një karrierë, është e rëndësishme të merrni parasysh orarin, vendndodhjen e punës dhe pagën që dëshironi të keni.

Një baraspeshë e shëndetshme e aspiratave tuaja të punës dhe prioriteteve të jetës do t’ju ndihmojë të ndiheni më të lumtur, më të përmbushur dhe më pak të stresuar.

Pse është i rëndësishëm?

Baraspesha në mes të punës dhe jetës jashtë orarit të punës, do të thotë që të keni kohë edhe për familjen, shoqërinë dhe gjëra të tjera që ju pëlqejnë të bëni. Kjo do të thotë shumë, sepse do të jeni më të lumtur, më të motivuar dhe më produktivë si në marrëdhëniet e punës ashtu edhe jashtë saj.

8 këshilla për të pasur një jetë të shëndetshme

Kontrolloni përkryeshmërinë

Është e rëndësishme të kuptoni ndryshimin midis punës së palodhur dhe përsosmërisë. Përpjekja për të përmbushur qëllimet joreale në punë mund të jetë kundërproduktive dhe ta vështirësojë përmbushjen e afateve.

Lini detyrat dhe përgjegjësitë në punë

Është shumë e vërtetë që sot me përparimin e teknologjisë është bërë më e vështirë që të shkëputesh nga puna gjatë 24 orëve të ditës. Për këtë arsye, është e rëndësishme të vendosni kufij të qartë për punën dhe kohën personale. Për shembull, mos e kontrolloni e-mailin tuaj pasi ora juaj e punës të ketë përfunduar për ditën!

Vlerësoni shëndetin tuaj

Kur jeni fizikisht dhe emocionalisht të plotësuar në jetën tuaj personale, ka shumë mundësi që të ndiheni njëjtë edhe në jetën tuaj profesionale. Duke ndërmarrë hapa të thjeshtë si të tilla si ngrënia e ushqimeve të shëndetshme, stërvitja rregullisht, gjumi i mirë dhe meditimi, do të ndiheni më mirë fizikisht dhe mendërisht e rrjedhimisht edhe më produktivë në të gjitha fushat.

Hobi

Gjeni kohë në orarin tuaj për aktivitetet që ju pëlqejnë. Për shembull, nëse ju pëlqen të lexoni, planifikoni orare specifike për librat tuaj të preferuar. Nëse ju pëlqyen gjithmonë peshkimi, shkoni të peshkoni në një kohë të caktuar çdo javë.

Kaloni kohë me ata që i doni

Një nga mënyrat më të mira për të siguruar një ekuilibër të shëndetshëm punë-jetë është të gjeni kohë për njerëzit e rëndësishëm në jetën tuaj. Është e rëndësishme të kaloni kohë me njerëz që inkurajojnë, mbështesin, duan dhe kujdesen për mirëqenien tuaj të përgjithshme. Përpiquni ta bëni prioritet planifikimin e një kohe specifike për të kaluar me këta njerëz dhe më pas, sigurohuni që koha të mos shpërqendrohet në punë.

Vlerësoni nevojat tuaja personale

Kur përpiqeni të arrini një ekuilibër të shëndetshëm punë-jetë, bëni një listë personale të asaj që është më e rëndësishme për ju dhe çfarë ju bën të ndiheni të lumtur dhe të përmbushur!

Vendosni ekuilibrin tuaj

Mundohuni të arrini një ekuilibër që ju bën të ndiheni të lumtur dhe të shëndetshëm, në vend që të ndani në mënyrë të barabartë kohën tuaj midis punës dhe shtëpisë. Disa njerëz gjejnë përmbushje më të madhe duke punuar më shumë orë, ndërsa të tjerë gjejnë lumturi më të madhe duke kaluar më shumë kohë në shtëpi. Është e rëndësishme të gjeni ekuilibrin e duhur për ju, duke marrë parasysh kohën cilësore, pagën dhe synimet personale dhe profesionale.

Duajeni karrierën tuaj

Kur jeni të pasionuar pas punës që bëni, ka më shumë mundësi të jeni të lumtur në punë. Të kesh një karrierë që të pëlqen gjithashtu mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të motivuar dhe t’i bëni gjërat në mënyrë më efektive. Vlerësoni nëse ju pëlqen fusha dhe pozita juaj, dhe nëse jo, çfarë mund të bëni në vend të kësaj. Merrni parasysh hobet tuaja personale, aftësitë dhe përvojën tuaj aktuale të transferueshme dhe se si mund të bëni një tranzicion në një karrierë që do t’ju pëlqejë.