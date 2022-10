8 gjërat për të parë dhe bërë në Amsterdam

Amsterdam Shtë një qytet shumë modern, në të cilin mund të gjesh vende unike, dhe pa dyshim që është një nga vizitat më interesante në një qytet evropian. Jo vetëm që do të shohim kanalet e tij të famshëm, prandaj është e njohur si Venecia e Veriut, por gjithashtu do të shohim vende aq të famshme dhe të veçanta si Distrikti i Red Light ose Dyqanet e Kafe.

Nëse ky është një nga destinacionet që keni në pritje, është koha që ju të bëni një listoni me gjërat që duhet të shihni dhe bëni kur të arrini në Amsterdam. Alwaysshtë gjithmonë mirë të jemi shumë të qartë për atë që duam të shohim për të shfrytëzuar në maksimum ditët që kalojmë në qytetet ose destinacionet që kemi zgjedhur. A do të bëjmë një turne në Amsterdam?

Rrethi me drita të kuqe

Në Hollandë prostitucioni është i ligjshëm që nga viti 1911, dhe ekziston një traditë e caktuar në të cilën prostitutat shihen si pasojë e vitrinave të dyqaneve. Ky vend jo vetëm që është bërë një vend pelegrinazhi për ata që kërkojnë shoqëri, por edhe për turistët të tërhequr nga fama e kësaj lagjeje dhe nga sa e veçantë është.

Do të shohim një tërësi lagje plot drita të kuqe neoni, i ndriçuar me shkëlqim Shfaqja më e mirë pa dyshim që ndodh natën, kur mund të shohësh ato dritare që befasojnë turistët. Shtë në zonën historike të qytetit dhe kjo është një nga profesionet më të vjetra që ekzistojnë. Shtë një zonë me shumë turizëm dhe madje është e sigurt natën.

Kanalet

Qyteti ka rreth 75 kilometra kanale përshkohet nga qindra ura dhe me po aq varka shtëpie. Tre kanalet më të famshëm janë Prinsengracht, Keizersgratch dhe Herengracht. Isshtë vendi më i mirë për të bërë foto tipike të Amsterdamit përgjatë kanaleve. Përveç kësaj, është e mundur të bësh udhëtime me anije përmes këtyre kanaleve, duke parë qytetin në një mënyrë tjetër, me darka ose vakte të përfshira.

Rijksmuseum në Amsterdam

Ky është muzeu kryesor i qytetit, dhe në të do të gjejmë veprat më të mira të të ashtuquajturës Epoka e Artë Hollandeze në art. Ka shtatë milion punë, kështu që do të jetë e pamundur të shohësh gjithçka, por ajo që nuk duhet të humbasësh janë piktura aq të famshme sa ‘The Night Watch’ i Rembrandt ose ‘Shërbëtorja e qumështit’ nga Vermeer. Një tjetër muze që duhet të vizitoni nëse jeni në Amsterdam është Muzeu Van Gogh me më shumë se 200 vepra origjinale nga piktori i famshëm Hollandez.

Oude Kerk dhe Nieuwe Kerk

Kjo do të thotë, Kisha e Vjetër dhe Kisha e Re. Kisha e Vjetër daton nga shekulli XIV dhe është ndërtesa më e vjetër në qytet. Shtë në zonën e Rrethit të Red Light, kështu që ju mund të përfitoni nga vizita. Brenda, bien në sy dritaret e bukura të qelqit me njolla dhe organi kryesor. Kisha e Re është në Sheshin Dam, në zemër të qytetit në zonën e tij historike. Isshtë një ndërtesë e bukur e shekullit të XNUMX-të, edhe pse brenda saj është më pak mbresëlënëse dhe e bukur se Kisha e Vjetër.

Shtëpia e Anne Frank

Nëse e keni lexuar libri i ‘Ditari i Anne Frank’ Dhe ju pëlqeu aq shumë sa unë, kështu që nuk mund të humbisni një vizitë në shtëpinë e Anne Frank, tani e kthyer në një muze për nder të saj. Kjo ishte shtëpia ku ai u fsheh me familjen e tij për t’i shpëtuar persekutimit nazist, megjithëse pas dy vitesh ata u zbuluan dhe u dërguan në një kamp përqendrimi, ku ai vdiq, duke i mbijetuar vetëm babait të Anës. Gjatë vizitës mund të merrni një broshurë në Spanjisht në të cilën ato tregojnë çfarë ka ndodhur në secilën dhomë në mënyrë që të dimë saktësisht se çfarë po shohim dhe ku janë fshehur.

Sheshe

Sheshet janë shumë të rëndësishme në këtë qytet, ku është qendra e të gjithë aktivitetit, kështu që ato janë të domosdoshme nëse duam të shohim pjesën më të zhurmshme dhe interesante të qytetit. Sheshi i Digës Theshtë më e rëndësishmja në qytet, me Pallatin Mbretëror dhe Kishën e Re. Në Leidseplein do të gjejmë një vend plot animacion, me bare, restorante, shfaqje në rrugë, kinema dhe teatro. Në sheshin Spiu gjejmë një vend të kundërt, krejt të qetë, në të cilin të pimë një kafe pa nxituar.

Kafeteritë

Kjo është e njohur Tregu i luleve, vendi ideal për adhuruesit e kopshtarisë. Dhe megjithëse nuk është hobi juaj i preferuar, është një vend shumë i bukur ku mund të shihni tulipanët e të gjitha ngjyrave, lule pa fund, fara dhe veçanërisht hapësira plot ngjyra falë luleve.

Ne përfundojmë me një nga gjërat që shumë turistë bëjnë kur shkojnë në Amsterdam, e cila është të vizitojnë Dyqanet e Kafe. Ato janë vende ku përdorimi i marijuanës dhe substancave të tjera eshte e lejuar. Duhet të mbani mend se jashtë tyre është e paligjshme. Në çdo rast, ligji po bëhet gjithnjë e më i rreptë për t’i dhënë fund këtij lloji të turizmit, kështu që shumë prej tyre po zhduken. Të bësh një shëtitje për të parë këto hapësira origjinale është e domosdoshme, veçanërisht para se të mbarojnë ato.