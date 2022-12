700 kg e drogës sollën vrasje në Shqipëri e Greqi? Nga gjobat ndaj bizneseve tek dhuna, dyshohet se autori ishte i njëjti

Dy të vdekur dhe një vajzë e plagosur ishte bilanci tragjik i një incidenti me armë zjarri në një kafene në sheshin qendror të Nea Smyrni.

Ekzekutimi gjakftohtë i dy shqiptarëve, Kreshnik Çerçizaj dhe Armando Organja, ka shkaktuar tronditje në Nea Smyrni, dhe sipas mediave greke ishte pasojë e larjesh hesapesh mes bandave të pamëshirshme.

Është fakt që gjendja në restorante është “skllavëri” për pronarët, pasi banditët shqiptarë dhe jo vetëm “u shesin” mbrojtje.

Ishte ora 9:30 e së dielës mbrëma kur një burrë i veshur me të zeza iu afrua një kafeneje në sheshin e Nea Smyrni dhe në mënyrë profesionale ekzekutoi gjakftohtësisht 2 shqiptarët, një 41-vjeçar dhe një 45-vjeçar.

Si u ekzekutuan

Një nga 2 viktimat e tij, 41-vjeçari, është qëlluar me dy plumba në kokë, ndërsa ka plagosur rëndë 45-vjeçarin me 3 ose 4 plumba në gjoks, i cili ndërroi jetë më pas.

Të shtënat kanë plagosur një 31-vjeçare, e cila ishte ulur me kurrizin nga dy burrat dhe po fliste me pronarin e dyqanit, dhe një shoqe e saj.

Ekzekutuesi qëndronte pas disa shkurreve ndërsa priste momentin e duhur për të vrarë 2 burrat.

Në vendngjarje mes tyre kishte shumë persona dhe shumë fëmijë që luanin aty pranë. Dy viktimat, sipas dëshmive, njiheshin në zonë pasi janë ndër ata persona që “shesin” mbrojtje në dyqanet e zonës.

Veprimi me shpejtësi rrufeje

Sipas raportimeve dhe videove të siguruara, ekzekutimi ka ndodhur brenda 4 sekondave. Sulmuesi ka qëlluar gjithsej 7 herë.

Autori rezulton të jetë një vrasës profesionist, pasi mënyra se si e ka kryer ekzekutimin ka qenë e saktë dhe e shënjestruar. Vrasësi ka veshur një kominoshe të zezë, me xhup me kapuç dhe çizme sportive. Kur afrohet, është i ftohtë, indiferent ndaj botës që e rrethon, nxjerr pistoletën nga një xhep i xhaketës, me dorën e djathtë.

Dy viktimat ishin kriminelë famëkeq me aktivitetin e tyre të përhapur në Shqipëri dhe Greqi.

40-vjeçari i vrarë në çast ishte i njohur për autoritetet pasi ishte përfshirë në çështje droge, por edhe lëvizje të paligjshme të refugjatëve dhe emigrantëve.

E dyta, deri më tani, duket se nuk ka shqetësuar autoritetet, por vrasja e tyre është kthyer në një problem të madh edhe në Shqipëri, ndërkohë që policia po punon për kapjen e autorit.

Ata vranë një biznesmen në Shqipëri dhe bashkëpunëtorët e tij në Greqi

Për sa i përket profilit të viktimave, objektivi “i dukshëm”, pra 41-vjeçari Kreshnik Çerçizaj i cili u vra në çast, ishte në lirim me kusht, akuzohet për trafik droge, armëmbajtje, grabitje, vjedhje, dëmtim të rrezikshëm trupor , trafikimi i emigrantëve në Greqi dhe Shqipëri .

Sipas informacioneve, gjatë një operacioni të paligjshëm të kontrabandës së emigrantëve, 2 persona kanë humbur jetën në ndjekje me rojet bregdetare shqiptare dhe italiane. Ai u procedua edhe për falsifikim dhe kundërshtim ndaj punonjësve të policisë. Në Nea Smyrni njihej si “ujku koleksionist” dhe shiste “mbrojtje” ndaj bizneseve.

Kjo vrasje duket se është vazhdimi i një tjetër vrasjeje të ndodhur në Shqipëri dy ditë më parë.

Ata kanë qenë aktiv në Tiranë në të njëjtën kohë

Pasditen e së premtes në orën 4:30, një ngjarje e ngjashme ka ndodhur në një lokal në Tiranë pikërisht në të njëjtën mënyrë që vranë dy banditë në Greqi.

Njeriu që u vra në Shqipëri ishte një biznesmen Edmond Papa, i njohur në vend dhe zotëronte një hotel bregdetar në Sarandë, një qendër tregtare dhe ishte një dashamirës i zonës. Ai jetonte në Athinë dhe Londër dhe në Greqi u arrestua për drogë.

Ekzekutuesi mund të jetë i njëjti person pasi lloji i trupit dhe mënyra e veprimit janë saktësisht të njëjta.

Duket se gjakderdhja, sipas hetimeve të policisë shqiptare, ka ardhur kur janë zhdukur 700 kilogramë drogë. Grupi që e ka dhënë ka pritur paratë e tyre, ndërsa nuk i ka marrë kurrë dhe ndoshta ka dashur të marrë hak.