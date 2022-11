7 ushqimet që shkaktojnë akne

Aknet janë një gjendje e zakonshme e lëkurës që prek gati 10% të popullsisë së botës.

Shumë faktorë kontribuojnë në zhvillimin e akneve, duke përfshirë prodhimin e sebumit dhe keratinës, bakteret që shkaktojnë akne, hormonet, poret e bllokuara dhe inflamacionin. Lidhja midis dietës dhe akneve ka qenë e diskutueshme, por hulumtimet e fundit tregojnë se dieta mund të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e tyre.

Këto janë 7 ushqimet që mund të shkaktojnë akne

Drithëra dhe sheqerna të rafinuara

Njerëzit me akne priren të konsumojnë më shumë karbohidrate të rafinuara sesa njerëzit me pak ose aspak akne. Ushqimet e pasura me karbohidrate të rafinuara përfshijnë:

-Bukë, drithëra ose ëmbëlsira të bëra me miell të bardhë

-Makarona të bëra me miell të bardhë

-Oriz i bardhë

-Soda dhe pije të tjera të ëmbëlsuara me sheqer

-Ëmbëlsues si sheqer kallami, shurup panje, mjaltë ose agave

Një studim zbuloi se njerëzit që konsumonin shpesh sheqerna të shtuar kishin një rrezik 30% më të madh për shfaqjen e akneve, ndërsa ata që hanin rregullisht pasta dhe ëmbëlsira kishin një rrezik 20% më të madh.

2. Produktet e qumështit

Shumë studime kanë gjetur një lidhje midis produkteve të qumështit dhe ashpërsisë së akneve tek adoleshentët. Dy studime zbuluan gjithashtu se të rinjtë që konsumonin rregullisht qumësht ose akullore kishin katër herë më shumë gjasa të vuanin nga aknet. Qumështi dihet se rrit nivelet e insulinës, pavarësisht nga efektet e tij në sheqerin në gjak, gjë që mund të përkeqësojë ashpërsinë e akneve.

Qumështi i lopës gjithashtu përmban aminoacide që stimulojnë mëlçinë për të prodhuar më shumë IGF-1, i cili ka qenë i lidhur me zhvillimin e akneve.

3. Fast-food

Aknet janë të lidhura fort me ngrënien e një diete të stilit perëndimor të pasur me kalori, yndyra dhe karbohidrate të rafinuara të tilla si burgers, nuggets, hot dog, patate të skuqura, pije të gazuara dhe milkshakes mund të rrisin rrezikun e akneve.

Një studim i mbi 5000 adoleshentëve dhe të rinjve kinezë zbuloi se dietat me yndyrë të lartë ishin të lidhura me një rritje prej 43% të rrezikut të zhvillimit të akneve. Ngrënia e rregullt e ushqimit të shpejtë rrit rrezikun me 17%.

4. Ushqime të pasura me yndyrna omega-6

Dietat që përmbajnë sasi të mëdha të acideve yndyrore omega-6 , si dieta tipike perëndimore, janë lidhur me rritjen e niveleve të inflamacionit dhe akneve. Kjo mund të jetë për shkak se dietat perëndimore përmbajnë sasi të mëdha të vajrave të misrit dhe sojës, të cilat janë të pasura me yndyrna omega-6, dhe pak ushqime që përmbajnë yndyrna omega-3, si peshku dhe arrat. Ky çekuilibër i acideve yndyrore omega-6 dhe omega-3 e shtyn trupin në një gjendje inflamatore, e cila mund të përkeqësojë ashpërsinë e akneve.

5. Çokollatë

Çokollata ka qenë një shkaktar i dyshuar i akneve që nga vitet 1920, por deri më tani, nuk është arritur asnjë konsensus. Disa sondazhe joformale e kanë lidhur ngrënien e çokollatës me një rrezik në rritje të shfaqjes së akneve, por kjo nuk mjafton për të vërtetuar se çokollata shkakton akne.

Një studim zbuloi se ngrënia e çokollatës rriti reaktivitetin e sistemit imunitar ndaj baktereve që shkaktojnë akne, gjë që mund të ndihmojë në shpjegimin e këtyre gjetjeve. Ndërsa kërkimet e fundit mbështesin një lidhje midis konsumit të çokollatës dhe akneve, mbetet e paqartë nëse çokollata shkakton vërtet puçrra fytyre.

6. Pluhur i proteinës së hirrës

Proteina e hirrës është një suplement ushqimor popullor. Është një burim i pasur i aminoacideve leucine dhe glutamine. Këto aminoacide i bëjnë qelizat e lëkurës të rriten dhe të ndahen më shpejt, gjë që mund të kontribuojë në formimin e akneve.

Aminoacidet në proteinën e hirrës mund të stimulojnë gjithashtu trupin të prodhojë nivele më të larta të insulinës, e cila ka qenë e lidhur me zhvillimin e akneve.

7. Ushqimet ndaj të cilave jeni të ndjeshëm

Është sugjeruar që aknet janë, në rrënjë të saj, një sëmundje inflamatore.

Kjo mbështetet nga fakti se barnat anti-inflamatore, si kortikosteroidet, janë trajtime efektive për aknet e rënda dhe se njerëzit me akne kanë nivele të larta të molekulave inflamatore në gjakun e tyre.

Ndjeshmëritë ndaj ushqimit ndodhin kur sistemi juaj imunitar gabimisht e identifikon ushqimin si një kërcënim dhe fillon një sulm imunitar kundër tij.

Kjo rezulton në nivele të larta të molekulave pro-inflamatore që qarkullojnë në të gjithë trupin, të cilat mund të përkeqësojnë aknet (61Burim i besuar).

Meqenëse ka ushqime të panumërta ndaj të cilave sistemi juaj imunitar mund të reagojë, mënyra më e mirë për të kuptuar shkaktarët tuaj unikë është duke përfunduar një dietë eliminuese nën mbikëqyrjen e një dietologu.