7 rregullat për të gjetur partnerin ideal

Ju doni të gjeni partnerin ideal? Keni dëshirë të madhe për marrëdhënie të përsosur? Ja disa rregulla që duhet të ndiqni:

Rregulli # 1

Nuk ka asnjë Z. apo Znj perfekt. Unë nuk jam i përsosur, ju nuk jeni të përsosur; ndaj nuk duhet të presim që dikush të jetë i përkryer.

Rregulli # 2

Zhvishuni nga imazhi juaj ideal dhe shikoni nën shtresat në të cilat cilësitë janë me të vërtetë të rëndësishme. Idealja nuk mund të përqëndrohet në gjëra përfaqësore si: ngjyra e flokëve, ngjyra e lëkurës, këpucët …

Rregulli # 3

Jini të qartë për moralin tuaj dhe vlerat që keni.

Rregulli # 4

Jini të qartë se si ju doni që partnerin juaj të përshtatet me familjen dhe miqtë tuaj, nëse ju kujdeseni për të mbajtur një marrëdhënie me ta gjatë gjithë jetës suaj. Në qoftë se ju keni një jetë të dyfishtë, ajo nuk do të jetë e vlefshme. Kjo do të shkaktojë dëshpërim dhe dhimbje për të gjithë personat.

Rregulli # 5

Besoni se ju do ta gjeni “atë”. Nëse ju nuk e bëni, ju në të vërtetë nuk do të jeni në kërkim të kësaj.

Rregulli # 6

Mos kini frikë, lërni njerëzit t’ju gjejnë kombinimin. Kjo është thjesht një hyrje.

Rregulli # 7

Jini të vendosur në kërkesat tuaja. Shkoni pas asaj që ju dëshironi, nëse dikush nuk i plotëson, dikush tjetër mund të…!