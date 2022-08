6 zakone të mëngjesit që mund të dëmtojnë lëkurën tuaj

Rutina juaj e kujdesit të lëkurës mund të jetë e përshtatur në mënyrë të përkryer për të përmbushur të gjitha nevojat e lëkurës suaj, por ka ende një shans që disa gabime që keni bërë pa e ditur, qëndrojnë mes jush dhe një çehreje të përsosur. Më poshtë gjeni 6 zakone të cilat ju dëmtojnë lëkurën.

Hani tërshërë për mëngjes, çdo ditë.

Të hani një tas me tërshërë për mëngjes është një mënyrë e shijshme dhe e shëndetshme për të nisur ditën tuaj. Por nëse e hani atë në baza ditore, mund të dëmtoni pa dashje trupin dhe lëkurën tuaj. Kur hani tërshërë shumë shpesh, ju po e privoni trupin tuaj nga lëndë ushqyese të tjera thelbësore, të cilat nga ana tjetër mund të çojnë në kequshqyerje dhe të shkaktojnë që lëkura juaj të bëhet e thatë dhe e krisur.

Bëni dushe të gjata

Bërja e një dushi të gjatë me avull është një mënyrë e shkëlqyer për t’u zgjuar në mëngjes, veçanërisht kur është e ftohtë jashtë. Por zakoni për ta bërë atë çdo ditë mund të sabotojë qëllimet tuaja të lëkurës së shëndetshme. Uji i nxehtë dëmton shtresën mbrojtëse të lëkurës që bllokon lagështinë shumë të nevojshme, duke bërë që procesi i plakjes të përshpejtohet. Dhe nëse po e lani fytyrën në dush për të kursyer pak kohë në nxitimin e mëngjesit, mund të dëmtoni kapilarët në fytyrën tuaj sepse uji i nxehtë i bën ato të zgjerohen.

Pini kafen në mëngjes

Shumë njerëz nuk mund ta imagjinojnë mëngjesin e tyre pa një filxhan kafe të nxehtë, dhe përveçse të shijshme, kafeja në fakt mund t’i sjellë dobi lëkurës tuaj. Por nëse e pini çdo ditë para se të keni ngrënë mëngjes, mund t’i bëni lëkurës tuaj më shumë dëm sesa mirë. Kafeja është një diuretik i fuqishëm, që do të thotë se mund t’ju bëjë të dehidratoheni pak. Kjo, nga ana tjetër, do ta bëjë më të vështirë daljen e toksinave nga trupi juaj përmes lëkurës dhe do ta bëjë atë më të ekspozuar ndaj rrudhave të parakohshme.

Aplikoni krem ​​kundër diellit vetëm kur ka diell

Kremi kundër diellit ndihmon në mbrojtjen e lëkurës tuaj kur jeni jashtë gjatë verës, por aplikimi i tij edhe nëse kaloni gjithë ditën brenda mund të parandalojë plakjen e lëkurës. Megjithëse xhami i përdorur në makina, shtëpi dhe dritare zyrash bllokon shumicën e rrezeve UVB, ai nuk e mbron lëkurën tuaj nga rrezet e dëmshme UVA. Pra, edhe nëse jeni duke punuar në një zyrë gjatë gjithë ditës dhe nuk kaloni shumë kohë jashtë, është akoma më mirë të aplikoni krem ​​kundër diellit për të ndihmuar lëkurën tuaj të qëndrojë më e re për më gjatë.

I përmbaheni të njëjtës rutinë të kujdesit të lëkurës

Kur nxitoni të dilni nga dera në mëngjes, është më e lehtë të merrni të njëjtin pastrues dhe hidratues për fytyrën që keni përdorur një natë më parë. Ndërsa blerja e kremrave dhe maskave që funksionojnë për llojin tuaj të lëkurës është padyshim e përshtatshme, përdorimi i të njëjtave produkte çdo ditë nuk i bën asnjë favor lëkurës tuaj. Për ta ndihmuar lëkurën tuaj të duket dhe të ndjehet më së miri, dermatologët rekomandojnë të ndryshoni rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës me stinët dhe të kaloni nga një pastrues eksfolues në një pastrues më të butë ndërsa moti bëhet më i freskët.

Përdorni larës të gabuar fytyre

Nëse e keni vënë re ndonjëherë se fytyra juaj duket e yndyrshme kur ngriheni nga gjumi, në fakt ka një shpjegim shkencor për këtë. Trupi juaj humbet ujë gjatë natës dhe si një mënyrë për të parandaluar dehidratimin, fillon të prodhojë më shumë sebum, duke ju bërë që të zgjoheni me një fytyrë të yndyrshme. Por edhe nëse nuk e duroni dot yndyrën dhe dëshironi që fytyra juaj të duket mat, mos përdorni pastrues me formula të ashpra. Është më mirë të lani fytyrën në ujë të vakët duke përdorur një pastrues të butë dhe të aplikoni krem ​​hidratues përpara se të thaheni./albeu.com