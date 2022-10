6 simptoma që tregojnë problemet me shëndetin

Ne mendojmë shpesh se flokët nuk kanë të bëjnë me organizmin, por kemi besuar se flokët kanë probleme vetëm nga faktorë të jashtëm.

Por në fakt e keni keqkuptuar sepse çdo problem që flokët kanë, janë simptoma që tregojnë se diçka nuk po shkon me shëndetin tonë.

Më poshtë ne do t’ju tregojmë disa nga problemet më të zakonshme të flokëve dhe sëmundjen që ato tregojnë

Flokë të dobët

Arsyet e para shkaktojnë këtë gjendje të flokëve është pjasteri apo çdo pajisje tjetër me të cilat rregulloni flokët. Por raste të tjera kur shkaku nuk është pjasteri, ndikon mungesa e vitaminave në trup. Pra trupi juaj ka nevojë për squfur dhe fosfor.

Zbokthi

Të gjitha vajzat dhe gratë përdorin me dhjetëra ilaçe apo shampo të veçanta për trajtimin e flokëve. Por zbokthi shkaktohet si rezultat i dietave të shpeshta që ju mund të mbani. Por për zbokthin ndikon shumë edhe stresi dhe mungesa e imunitetit. Në qoftë nuk bëni përmirësime me këto probleme të shëndetit që treguam më sipër, shampot kundra zbokthit janë të kota.

Flokë të hollë

Flokët e hollë vijnë si rezultat i mungesës së proteinave. Kur trupi vuan nga mungesa e proteinave, gjendja e lëkurës, e thonjve dhe e flokëve përkeqësohet. Rekomandohet të hani më shumë fruta dhe të merrni omega-3 acide yndyrore. Por flokët e hollë janë një nga simptomat e sëmundjeve si pagjumësia kronike, presioni i lartë i gjakut dhe dhimbja e shpinës.

Rënia e flokëve

Të gjitha vajzave në ditë normale mund t’ju këputen apo bien rreth 100 fije floku kur i krehin. Por në rastet e shtatëzanisë, ndryshimit të moshës apo shkaqeve të tjera, ndodh që të humbësh më shumë flokë sesa rastet normale.

Mënyra më e lehtë për të kontrolluar nëse gjithçka është në rregull është të vësh gishtat përmes flokëve dhe t’i tërheqësh nga rrënjët në fund. Nëse shikoni që duart ju mbushen tej mase me flokë ët këputur duhet të shikoni çfarë nuk shkon me shëndetin tuaj. Mund të jenë shenja të diabetit, prandaj patjetër duhet ët bëni një vizitë te mjeku sa më shpejt të jetë e mundur

Flokë të yndyrshëm

Flokët me yndyrë zakonisht tregojnë se ushqimet që ju konsumoni nuk janë të shëndetshme, dhe e keni tepruar me ushqimet që kanë nivel të kartë të yndyrës. Reduktoni ushqimet e skuqura, mishin me shumë yndyrë, ëmbëlsirat, alkoolin dhe kafenë. Provoni të mos konsumoni këta lloj ushqimesh dhe nëse yndyra në flokët tuaj nuk zhduket atëherë duhet të konsultoheni edhe me mjekun.

Flokë të thatë dhe të maja të djegura

Flokët thahen dhe digjen nga mungesa e proteinave. Duhet të siguroheni që po hani ushqime të shëndetshme,dhe nëse nuk keni konsumuar deri tani peshq dhe karota, dritare.net ju sugjeron ti konsumoni sepse pasurojnë trupin tuaj me vitamina. Gjithashtu pini sa më shumë ujë dhe lëng portokalli.