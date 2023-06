6 momente që do t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë karakterin e dikujt

Kur takoni një person të ri, ndjenjat ndryshojnë. Fillimisht mund të jeni në ankth dhe nervoz për takimin, dhe më pas pasi e shihni se ju ka pëlqyer, vjen emocioni dhe gëzimi që keni gjetur një person ose për t’u shoqëruar ose për t’u lidhur në mënyrë romantike. Dhe nëse jeni me fat, imazhi pozitiv që keni krijuar në fillim përputhet me karakterin e tij të vërtetë.

Por sa herë ka që sado mirë të mendoni se e njihni dikë, papritur shfaqen situata që rrëzojnë gjithçka që kishit ndërtuar brenda jush për të? Dhe ju zhgënjeheni, jo vetëm prej tyre, por edhe nga ju që nuk i keni njohur më herët shenjat.

Por a ka ndonjë mënyrë për të njohur shenjat?

Nuk është gjithmonë e lehtë të kuptosh karakterin e vërtetë të një personi, sepse ai kurrë nuk mund të shfaqë shenja të dukshme, por edhe sepse entuziazmi juaj mund t’ju ketë verbuar. Megjithatë, disa situata janë një mundësi e mirë për të marrë një ide.

Kur janë nën presion

Fatkeqësisht, jeta na paraqet çdo ditë momente stresuese, qoftë në punë, qoftë në situata në mjedisin tonë familjar. Do të ketë gjithmonë momente, të mëdha apo të vogla, që na shtyjnë në kufirin tonë, ose pak para tij.

Ato momente kur ndihemi sikur gjërat po dalin jashtë kontrollit janë kur ne mund të kuptojmë shumë për karakterin e dikujt tjetër, ose për tonin.

Të izoluar në vetvete; A sillen sikur asgjë nuk po ndodh? A ulen me qetësi për të gjetur një zgjidhje dhe për të vepruar drejt saj? Apo nervozohen dhe sulmojnë gjërat, të tjerët apo veten? Momente të tilla janë kur do të kuptoni shumë për tjetrin dhe do të keni mundësinë të veproni për ta ndihmuar. Nëse e shihni të ngrirë dhe të paaftë për të vepruar, mund të jeni forca e tij shtytëse, dhe nëse e shihni të shpërthejë nga dëshpërimi, mund ta mbështesni.

Nëse, nga ana tjetër, e shihni atë duke ju sulmuar pa fajin tuaj dhe duke përpunuar stresin e tij përmes zemërimit, mund të jetë koha të distancoheni.

Mënyra se si ata grinden

Gjithmonë në një grindje, qëndrojnë aty pa mundur ta përballoj, mbyll veshët dhe trurin me të, dëgjojnë se çfarë thotë tjetri por duket se as nuk mund ta përpunoëj në atë moment. Nuk e di saktësisht se çfarë do të thotë kjo për karakterin e dikujt, por sigurisht që do të thotë që e ka të vështirë të përballoj situata që më shqetësojnë.

Dikush tjetër në një përleshje mund të shpërthejë plotësisht, të fillojë të bërtasë dhe të thotë ofendime, të veprojë në një mënyrë që ju lëndon thellë – shpresojmë se jo fizikisht, por nëse po, atëherë është koha të largoheni.

Arsyeja që në një zënkë dikush bërtet është sepse në atë moment ata udhëhiqen vetëm nga emocionet dhe jo nga logjika e tyre.

Trajtimi që marrin nga të tjerët

Ndoshta është paksa e pakëndshme dhe ju mendoni se nuk ju intereson çfarë marrin nga bota tjetër dhe ju intereson vetëm marrëdhënia mes jush. Por kjo ka të bëjë më shumë për të parë atë që personi tjetër pranon nga njerëzit e tjerë, sepse zbulon se sa shumë ai e vlerëson veten. Dhe këtu flitet për në marrëdhëniet profesionale, sepse mund të ketë shumë respekt në këtë fushë, por mund të mos marrë as më të voglin respekt në marrëdhëniet ndërpersonale, romantike, familjare apo miqësore dhe këtë e pranon.

Kjo zbulon shumë për ta, pasi thellë thellë ne të gjithë e dimë se çfarë vlejmë. Dhe ndërsa ne nuk mund të kontrollojmë se si na trajtojnë ata, ne kemi kontroll mbi sjelljet që pranojmë.

Mënyra se si përgjigjen kur u kërkohet ndihmë

Me siguri keni qenë në situata ku njerëzit i keni pranë vetëm kur gjithçka është rozë, kur po kaloni mirë, kur jeni të lumtur dhe mund t’u ofroni atyre pak nga buzëqeshja juaj, por kur papritur diçka nuk shkon mirë për ju dhe keni nevojë për ndihmë, ato zhduken. Ato momente janë një provë e vërtetë për marrëdhënien tuaj dhe për të kuptuar më mirë pse personi tjetër ju do pranë.

Mënyra se si ata flasin për njerëzit e tjerë

Nëse gjejnë mundësi të bëjnë thashetheme dhe të flasin keq për njerëzit kur ata nuk janë përballë, çfarë ju bën të mendoni se nuk bëjnë të njëjtën gjë me ju? Dhe jo nëse ka ndodhur diçka serioze mes tyre dhe ata kanë mundësi t’ju besojnë gjëra që duan të ndajnë, por për thashethemet që do të bëjnë pa arsye dhe sigurisht që do t’ju bëjnë edhe ju të komentoni, është më mirë të mos bëni.

Nga pjesa tjetër e marrëdhënieve të tyre

A kanë njerëz të tjerë në jetën e tyre? Dhe nëse po, si janë marrëdhëniet e tyre me ta? Është e rëndësishme të shihet modeli i marrëdhënieve të tyre. Kjo do të thotë, nëse miqësitë e tyre ndjekin një model që kishin miqësitë e shkollës fillore, ku ata shoqërohen shumë me dikë për një periudhë kohe dhe më pas pas disa muajsh duket sikur nuk e njohin fare njëri-tjetrin, kjo thotë diçka për stabilitetin e personalitetit të tyre.

Si dhe si flasin për njerëzit që kanë pasur në jetën e tyre.

Nëse ju prezantojnë me të gjithë njerëzit që kanë pasur një marrëdhënie dashurie ose miqësie si të çmendur dhe të gabuar në mënyrën se si i kanë trajtuar dhe flasin keq për ta, kjo do të thotë se ata nuk i respektojnë ata dhe nuk respektojnë kohën që kanë shpenzuar me ta. Nuk bëjet fjalë për një person që mund t’i ketë lënduar në një moment, po për të gjithë njerëzit në jetën e tyre.

Sigurisht që duhet kohë për të kuptuar karakterin e vërtetë të dikujt dhe nuk duhet të jemi asnjëherë dyshues. Duhet të ketë këmbëngulje, durim dhe komunikim dhe në asnjë rrethanë të mos dënohen situatat dhe njerëzit nga një moment i vetëm i keq. Por nëse situatat shpesh zbulojnë tipare dhe sjellje që nuk janë në filozofinë tuaj, është koha të vendosni veten në radhë të parë dhe të largoheni para se të pendoheni.