6 ekipe të rinjsh shpërblehen për idetë e tyre inovative, Bregu: “Balkathon”, një treguesi pozitiv i një rajoni që po evolon në terrenin e pasigurtë digjital

Prishtinë – Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) prezantoi fituesit e konkursit të 3-të online të Ballkanit Perëndimor, për zgjidhjet më të mira digjitale, BALKATHON 3.0:

– Ekipi Immortelle nga Shqipëria me “Immortelle” – ideja për të ndërtuar një platformë tregtare për bimët mjekësore dhe aromatike, ku fermerët dhe industritë mund të tregtojnë me lehtësi me vetëm disa klikime.

– Ekipi Farmbot nga Serbia me idenë “Soter Rover”. Farmbot është një start-up nga Serbia me idenë për të dizajnuar një platformë robotike multifunksionale, hibride, me një aftësi lëvizjeje autonome për spërkatjen e të mbjellave, duke mundësuar efikasitet më të mirë dhe siguri më të lartë për përdoruesit.

– Ekipi i BeBeep nga Mali i Zi me idenë “Bebeep” për të krijuar një platformë Carpooling në Mal të Zi, duke u mundësuar përdoruesve transport më të lehtë dhe më të rehatshëm dhe kursim parash në udhëtimet, në distanca të gjata, duke ndarë koston.

– Team Eco Solution Research, nga Kosova* me “Pleh organik & Energji e Rinovueshme” – një ide për të krijuar një prototip të plehut organik duke përdorur bio-produkte dhe biokarburantet për të reduktuar humbjen dhe mbeturinat e ushqimit – me qëllimin përfundimtar parandalimin e humbjes, maksimizimi i përdorimit të ushqimit të mbetur dhe minimizimi i mbetjeve ushqimore që përfundojnë në deponi.

– Ekipi i IKS nga Bosnja dhe Hercegovina me “REX – Recycling Extruder” një koncept i një makine riciklimi që transformon kontejnerët PET në material printer 3D, i njohur si filament, duke përmirësuar zgjidhjet e hedhjes së mbeturinave.

– Ekipi i Fabrikës 3D nga Maqedonia e Veriut me “Prodhimin aditiv, ripërdorimin e burimeve dhe zgjatjen e jetëgjatësisë së produktit si një domosdoshmëri për mjedis më të mirë”, një ide e zhvillimit të një aplikacioni celular që gjurmon vendndodhjen e mbetjeve plastike me qëllim grumbullimin e tij. Duke përdorur aplikacionin, klientët do të jenë në gjendje të zgjedhin vendndodhjen ku kanë lënë mbetjet e tyre të filamentit. Një ide tjetër e ekipit është përdorimi i printerëve 3D.

“Urime për fituesit. Sot ne po festojmë frymën dhe kuriozitetin tuaj që nuk epet, këmbënguljes, inovacionit, kreativitetit dhe sipërmarrjes së mendjeve të ndritura të Ballkanit Perëndimor. Zgjidhjet tuaja digjitale që dëgjuam sot kanë një objektiv përfundimtar – të vënë në shërbim produkte që do të të jenë të dobishme për qytetarët e rajonit, pavarësisht nëse vijnë nga Shkupi, Sarajeva, Prishtina, Podgorica, Tirana apo Beogradi. Rinia, idetë, digjitali, inovacioni, bashkëpunimi rajonal – kjo është ajo ç’ka përfaqëson Balkathon. Fat të mbarë të gjithëve, shkëlqeni dhe faleminderit që na ndihmoni të formojmë dhe pasurojmë më tej flamurin tonë të Ballkanit. Le të jetë ky imazhi dhe treguesi pozitiv i një rajoni që po evoluon gjithmonë e më shumë në terrenin e pasigurtë digjital“, tha Majlinda Bregu, Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në finalen e konkursit të tretë online të Ballkanit Perëndimor për zgjidhjet më të mira dixhitale, BALKATHON 3.0 sot në Prishtinë.

“Ajo që fillimisht ishte një ide e lindur nga pandemia e Covid – u transformua në një iniciativë të konsiderueshme rajonale që pritet me padurim nga të rinjtë dhe kompanitë e reja. Në tre vjet, ne jemi krenarë që kemi një iniciativë që: shfrytëzon potencialin e konsiderueshëm të TIK-ut, sektori për të rritur vlerën e shtuar dhe eksportet e shërbimeve në të gjithë rajonin; trajton papunësinë në një rajon ku nivelet e fuqisë punëtore mbeten të ulëta dhe papunësia e të rinjve është në një nivel marramendës prej 33% – më shumë se dyfishi i mesatares së BE-së; dhe krijon mundësi të mëtejshme në një rajon, në të cilin 39% e qytetarëve po mendojnë të largohen për mundësi më të mira jashtë vendit”, shtoi Bregu.

ADN-ja kryesore e Balkathon është transformimi dhe ofron rrugë për inkurajimin, zhvillimin dhe njohjen e ideve/zgjidhjeve dhe produkteve unike digjitale. Nismat e bashkëpunimit rajonal të RCC si Balkathon dhe të ngjashme (Çmimi Butterfly, Laboratori i Rinisë, Rrjeti Rajonal i Grave Sipërmarrëse, etj.) janë kontributi ynë në rritjen e kapitalit tonë njerëzor dhe mbështetjen e rajonit të Ballkanit Perëndimor për të ecur përpara, duke u përpjekur gjithashtu të mbajmë talentet dhe krijuesit brenda rajonit si dhe të përmirësojnë mirëqenien e tyre.

“Në kohët sfiduese në të cilat gjendemi, ne kemi nevojë për zgjidhje të reja, digjitale dhe inovative. Nuk ka vend më të mirë se mes vajzave dhe djemve tanë për t’i gjetur zgjidhjet inovatore dhe prandaj jam e lumtur që jam sot këtu”, tha Artane Rizvanolli, ministre e Ekonomisë së Kosovës* dhe mikpritëse e Samitit Dixhital të Ballkanit Perëndimor të vitit, në fjalën e saj hyrëse. “Balkthon është një nga gjërat e shumta që BE-ja mbështet për këtë vizion të bukur që i gjithë Ballkani Perëndimor të jetë anëtar i Bashkimit Evropian një ditë”, shtoi Johannes Stenbaek-Madsen, Shefi i Bashkëpunimit të Bashkimit Evropian në Kosovë*.

Në 2 vitet e fundit, rreth 250 aplikantë kanë “shijuar magjinë e Ballkanit” dhe kanë konkurruar, duke sfiduar kufijtë. Tashmë janë zhvilluar dhe tregtuar 9 produkte dhe ky numër së shpejti do të shkojë në 15. Këtë vit kemi marrë rreth 60 aplikime, me ekipe që vijnë nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga 12 finalistët me 37 anëtarë të ekipit – 18 janë vajza. Për më tepër, vajzat treguan lidership mbresëlënës në këtë ballkathon – nga 12 finaliste, 7 drejtuese të ekipit janë vajza. Gjithashtu kemi vërejtur rritje të interesit të tyre për tregtinë elektronike dhe logjistikën – 30% e anëtarëve të ekipit në tregtinë elektronike janë vajza, në logjistikë ky numër shkon në 50%.

E gjithë finalja e Balkathon u transmetua drejtpërdrejt në kanalin You Tube të RCC dhe në faqen në Facebook.

Çfarë është Balkathon?

Balkathon është një konkurs rajonal i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga RCC me qëllim që të ftojë të gjithë të rinjtë e interesuar, sipërmarrësit fillestarë, sipërmarrësit, studentët, qendrat e inovacionit dixhital, parqet shkencore, universitetet, SME-të, etj. nga të gjithë vendet perëndimore. Vendet e Ballkanit të propozojnë dhe zhvillojnë zgjidhje inovative dixhitale në përgjigje të sfidave të jetës sonë të përditshme.

