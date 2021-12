5 ushqime që duhet t’i evitoni për mëngjes, nëse nuk doni të shëndosheni

Kur të jeni përpara pasqyrës duke vrarë mendjen si u shëndoshët kaq shpejt, kujtohuni çfarë keni ngrënë në mëngjes.

Ekzistojnë 5 lloje ushqimesh të cilat nuk duhet t’i konsumoni kurrë që në mëngjes nëse nuk doni të shëndosheni.

Omletë me vezë

Ajo është shumë e shijshme por nuk mund të hani omletë me vezë që në mëngjes, pasi ato janë shumë të pasura me proteina dhe vitamina, por gjithashtu edhe më yndyrna, pasi gatuhen me vaj.

Drithërat

Drithërat me qumësht janë shumë të këshillueshme në mëngjes, por jo çdo lloj produkti. Shumë prej nesh mendojnë se po ushqehen shëndetshëm kur konsumojnë drithëra me fruta, çokollatë apo mjaltë. Jo, përzierja e tyre me sheqer do të ndikojë direkt në shtimin e peshës.

Lëng portokalli

Të pish një gotë lëng portokalli në mëngjes është një gabim. Si fillim, kurrë mos tentoni të shtrydhni frutin nëse keni mundësi ta hani ashtu siç është. Fruti është gjithnjë më i shëndetshëm nëse konsumohet i gjallë. E dyta, të gjitha frutat kanë sheqer, citon t.sot. Mundohuni t’i konsumoni ato pas drekës.

Kos me fruta

Kosi me fruta, përveç faktit që ka sasi të mëdha sheqeri, është thjesht një lloj ëmbëlsire e ftohtë e cila nuk ju siguron se do të ndiheni të ngopur apo në formë gjatë gjithë ditës.

Buka

Buka është një tjetër produkt që duhet ta shmangni.