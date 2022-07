5 shenjat që tregojnë se partneri juaj do të bëhet një baba i përsosur

Ndoshta kur e takuat ai ishte partneri ideal. Të përshtatesh me gjithçka, të kesh të njëjtin plan jetësor dhe të njëjtat vlera është e vështirë, megjithatë, vjen koha kur mendon të martohesh dhe të bësh fëmijë.

Por a e dini vërtet se marrëdhënie të tilla ideale prishen kur një fëmijë vjen në jetë?

Nëse nuk jeni të sigurt nëse ai do të bëhet një baba i mirë, shihni më poshtë pesë shenjat që tregojnë se do të bëhet një baba i shkëlqyer.

1. Vazhdon të të thotë “dukesh e lodhur, më lër të gatuaj” apo “më lër të bëj punët e shtëpisë”

Kjo tregon se ai i kushton vëmendje asaj që ndodh rreth tij dhe merr iniciativa, diçka jashtëzakonisht e rëndësishme në rastin e fëmijëve.

2. Ju mban për dore dhe ju përkëdhel flokët

Është një shprehje dashurie dhe kujdesi dhe dëshmon aftësinë e tij për t’u lidhur emocionalisht.

3. Çfarë bën ai kur gjërat bëhen të vështira?

Nëse zhduket, nuk është aspak një gjë e mirë. Keni nevojë për një partner që ulet dhe përballet me situata stresuese.

4. A e ka anuluar daljen me miqtë e tij sepse je e sëmurë?

Kjo është një shenjë e shkëlqyer sepse tregon një person fleksibël që di të përgjigjet.

5. Kur ai thotë se do të bëjë diçka, a e bën atë pa asnjë problem?

Është e rëndësishme sepse nuk mund të rrisësh një fëmijë me dikë që nuk beson se do të bëjë gjënë e duhur./albeu.com