5 periudhat më të këqija në historinë e njerëzimit

Përgjatë historisë, disa njerëz vuajnë më shumë se të tjerët në kohë dhe vende të ndryshme, pasi lufta dhe fatkeqësitë natyrore shkaktojnë dëme por këto momente zakonisht nuk përfshijnë kontinente të tëra, e lëre më të gjithë botën, sipas Interesting Engineering.

Kjo është një nga arsyet pse pandemia COVID-19 e vitit 2020 është kaq tronditëse. Nga fillimi i vitit 2020, kur virusi filloi të përhapet për herë të parë, dhe në prill të vitit 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerësoi se mbi 145 milionë njerëz ishin prekur nga koronavirusi dhe mbi tre milionë viktima ishin regjistruar në mbarë botën.

Megjithëse, shumë besojnë gjithashtu se këto shifra janë një nënvlerësim domethënës. Sikur të mos mjaftonte kjo, viti 2020 shkaktoi gjithashtu zjarre masive në Australi dhe SHBA, përmbytje katastrofike në Indonezi.

Por edhe me gjithë këtë, a mund të themi me të vërtetë se 2020-2021 ishte periudha më e keqe që njerëzve u është dashur të durojnë? Disa mund të thonë se ishte një shëtitje në park në krahasim me atë që kaluan paraardhësit tanë.

536 pas Krishtit dhe “Epoka e Errët”

Imagjinoni të jetoni në errësirë ​​afër për më shumë se një vit, me temperatura mesatare të verës që bien me rreth 1,5 deri në 2,5 gradë Celcius, e mjaftueshme për të shkatërruar të korrat dhe vrarë bagëtinë.

Ky makth ishte, në fakt, një realitet për njerëzit që jetonin në pjesë të Azisë, Europës dhe Lindjes së Mesme në vitin 536 pas Krishtit. Këto rajone u përfshinë nga një mjegull e errët dhe e ftohtë për 18 muaj, duke bërë që të korrat të dështonin dhe miliona njerëz të vdisnin nga uria.

“Ishte fillimi i një prej periudhave më të këqija për të qenë gjallë, nëse jo viti më i keq,” tha historiani Michael McCormick në Science .

McCormick dhe një ekip historianësh zbuluan arsyen e mundshme pas kësaj periudhe: hirin vullkanik. Një shpërthim i rëndësishëm vullkanik në Islandë hodhi hirin në të gjithë hemisferën veriore në fillim të vitit 536, i cili bllokoi diellin, raporton abcnews.al.

Nëse kjo nuk do të mjaftonte, një numër shpërthimesh të tjera vullkanike pasuan në vitet 540, duke bllokuar përsëri diellin, duke shkaktuar përfundimisht dekadën më të ftohtë gjatë 2000 apo më shumë viteve të fundit.

Dhe ky ishte vetëm fillimi i asaj që disa e kanë quajtur si Epoka e Errët, e cila përfshinte gjithashtu një ngjarje tjetër katastrofike midis 541 dhe 543 pas Krishtit: Murtaja e Justinianit.

Murtaja u përhap nga Mesdheu, në të gjithë Azinë, Afrikën e Veriut, Arabinë dhe Evropën, duke vrarë nga 25 deri në 50 milionë njerëz. Kjo ishte afërsisht 35 për qind deri në 55 për qind të popullsisë në atë kohë, megjithëse ka të ngjarë të kishte një efekt shumë më të madh në qytetet e popullura sesa në zonat rurale më pak të populluara.

1347 – 1353: Vdekja e Zezë

Rreth 800 vite pas murtajës së Justinianit, një tjetër shpërthim katastrofik i murtajës bubonike shkatërroi pjesë të Europës, Azisë dhe Afrikës së Veriut. E njohur si Vdekja e Zezë , kjo pandemi shkatërruese vrau rreth 50 milionë njerëz në mesin e viteve 1300 – rreth gjysma në Azi dhe Afrikë dhe gjysma në Europë, ku vdiqën deri në 30 përqind e popullsisë. Disa besojnë se është pandemia më fatale e regjistruar në historinë njerëzore.

Murtaja mbërriti në Europë në portin sicilian të Mesinës. Udhëtoi nga Azia me anije të infektuara nga minjtë e infektuar, dhe detarë të sëmurë ose tashmë të vdekur.

Nga atje, murtaja u përhap shpejt në të gjithë Europën.

1816: Viti pa verë

Njësoj si me vitin 536 pas Krishtit, temperaturat e verës së vitit 1816 ranë në disa vende dhe herë në 33.8 gradë Fahrenheit (një gradë Celcius), dhe qiejt në të gjithë hemisferën veriore ishin përsëri të errët dhe të zymtë.

Atë verë, ra borë në Amerikën e Veriut dhe shirat që ranë në të gjithë Europën shkatërruan të korrat. Uria dhe vdekja ishin të pashmangshme. Shkaku i këtyre kushteve të mjerueshme mund të gjendet në anën tjetër të planetit, në atë që ne sot e njohim si Indonezia.

Në 1815, mali Tambora shpërtheu, duke shkaktuar shpërthimin më të fuqishëm vullkanik të regjistruar që bota kishte njohur ndonjëherë. Pasojat e shpërthimit çuan në vdekjen e dhjetëra mijëra banorëve vendas, raporton abcnews.al.

Hiri vullkanik i malit Tambora përfshiu në të gjithë hemisferën veriore, duke bllokuar Diellin, ashtu si në vitin 536 pas Krishtit, dhe duke ndikuar në mënyrë drastike klimën dhe jetën e njerëzve.

1918-1919: Lufta e Parë Botërore dhe gripi spanjoll

Vetëm një shekull pas verës katastrofike, të errët të vitit 1816, pjesa më e madhe e njerëzimit u zhyt në një periudhë tjetër shkatërruese: Lufta e Parë Botërore. Ndërsa lufta po i afrohej fundit në vitin 1918, njerëzit që kishin arritur të mbijetonin u përballën me një tmerr tjetër të paimagjinueshëm: gripin spanjoll.

Ndërsa një Europë e shkatërruar nga lufta po përpiqej të rindërtohej, shpërthimi i gripit u përhap si zjarr në të gjithë botën. Hapësirat publike u mbyllën dhe njerëzve iu kërkua të mbanin maska ​​​​për fytyrën dhe të karantinoheshin.

Është interesante se gripi spanjoll nuk ka të ngjarë të ketë origjinën në Spanjë siç mund të sugjerojë emri i tij. Franca, Kina dhe Britania mund të jetë një burim i mundshëm i virusit, si dhe Shtetet e Bashkuara, ku rasti i parë i njohur u raportua në një bazë ushtarake në Kansas më 11 mars 1918.

Gripi mori emrin e tij sepse Spanja ishte neutrale gjatë Luftës së Parë Botërore dhe ndryshe nga Fuqitë Aleate dhe Qendrore, media e saj mund të raportonte për çdo gjë që dëshironte, duke përfshirë epidemitë e gripit.

Në fund, rreth 500 milionë njerëz u infektuan me virusin e gripit H1N1 dhe nga 20 deri në 50 milionë vdiqën në mbarë botën gjatë dy viteve. Duke i shtuar faktin se rreth 20 milionë njerëz vdiqën gjatë Luftës së Parë Botërore.

1943: Lufta e Dytë Botërore dhe Holokausti

Ashtu si me Luftën e Parë Botërore, çdo vit midis 1939 dhe 1945 gjatë Luftës së Dytë Botërore meriton një vend në këtë listë. Megjithatë, një numër historianësh e përmendin vitin 1942 si vitin më të keq të luftës, sepse ky ishte kulmi i sulmeve të regjimit nazist kundër hebrenjve. Deri në pranverën e vitit 1943, rreth 1.3 milionë hebrenj ishin dëbuar dhe vrarë.

Kjo ishte gjithashtu kulmi i Betejës së Stalingradit, në të cilën rreth dy milionë njerëz vdiqën gjatë një periudhe prej pesë muajsh, dhe gjithashtu kulmi i pushtimit japonez të Azisë, në të cilin rreth 10 milionë njerëz vdiqën para përfundimit të luftës.

Një vështrim në vitet më të tmerrshme në historinë njerëzore. Për më tepër, në anën tjetër të botës në provincën e Bengalit të Indisë Britanike, rreth tre milionë njerëz vdiqën nga uria dhe sëmundjet, pjesërisht për shkak se Britania kishte eksportuar gjithnjë e më shumë ushqim nga rajoni për të ushqyer zona të tjera, raporton abcnews.al.

Viti 1943 spikat në listë pasi është viti i vetëm kur pothuajse të gjitha vuajtjet u shkaktuan drejtpërdrejt nga veprimet njerëzore – jo nga një virus apo elementë natyrorë.

Në fund të fundit, rreth 75 milionë njerëz vdiqën gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Cili ishte viti më i keq në historinë njerëzore?

Duhet të theksojmë se kur krahasojmë murtajën bubonike dhe gjenocidet masive, pandemia COVID-19 e 2020-2021 në fakt duket shumë më e zbutur. Kjo nuk do të thotë se ka qenë një udhëtim i lehtë dhe sigurisht që meriton renditjen e tij në listë si disa nga vitet më të këqija në historinë njerëzore.

A do të kishit mbijetuar një vit të tërë në errësirë ​​apo një murtajë bubonike? Shpresojmë, nuk do të duhet ta dini kurrë.

Edhe pse murtajat dhe ngjarjet natyrore ekstreme shkaktojnë dhimbje dhe vështirësi të paimagjinueshme, ato gjithashtu në disa raste nxisin përparimin mjekësor dhe teknologjik – diçka që e kemi parë gjatë vitit të kaluar me zhvillimin e shpejtë të vaksinave kundër COVID-19 dhe modeleve të reja të maskave për fytyrën.

Me urbanizimin gjithnjë në rritje, tregtinë ndërkombëtare dhe numrin në rritje të popullsisë, është thelbësore që teknologjia dhe mjekësia të përparojnë. Pra, shpresojmë që pasardhësit tanë kurrë nuk do të duhet të vendosin 2020-2021 në hartën e tyre të viteve më të këqija të historisë njerëzore./abcnews.al