5 mite për frutat që mund t’ju pengojnë të humbni peshë

Sa më shumë fibra dietike në dietën tuaj, aq më mirë për përpjekjet tuaja për të humbur peshë dhe frutat janë një burim natyral i fibrave, sipas ekspertëve.

Por kur është më mirë t’i hani dhe a ka ndonjë frut që duhen shmangur plotësisht?

Miti 1: Nuk duhet të hani fruta sepse janë të pasura me sheqer



Një nga keqkuptimet më të mëdha për frutat është se për shkak se janë të ëmbla, përmbajnë edhe një “ton” sheqer dhe për këtë arsye janë të dëmshme për dietën.

Megjithatë, sipas nutricionistëve, ekziston një ndryshim midis sheqerit natyral në fruta (fruktoza) dhe ushqimeve me sheqer të shtuar.

Fruktoza është e dëmshme vetëm në sasi të mëdha, e cila është e vështirë të merret me tepricë në formën e saj natyrale nga frutat. Për shumicën e njerëzve, sasia e sheqerit në fruta është e sigurt për t’u ngrënë.

Frutat janë gjithashtu ndër ushqimet më ushqyese dhe ofrojnë vitamina, minerale, antioksidantë dhe, siç thamë, fibra dietike. Plus, ato janë të pasura me ujë, që do të thotë se mund të ndihmojnë në menaxhimin e oreksit dhe t’ju mbajnë më të ngopur për më gjatë.

Pra, nëse keni mall për diçka të ëmbël, në vend që të hani një karamele, një çokollatë apo ndonjë tortë, provoni të hani disa fruta, që është rostiçeri i përsosur për humbje peshe!

Miti 2: Frutat do t’ju bëjnë të shtoni peshë sepse janë të pasura me karbohidrate

Po, frutat përmbajnë karbohidrate, por ato janë karbohidrate të shëndetshme që vijnë kryesisht nga fibrat dietike.

Fibrat dietike ndihmojnë në mbështetjen e një mikrobiome të shëndetshme të zorrëve, na mbajnë më të ngopur për më gjatë, promovojnë lëvizjet e rregullta të zorrëve dhe ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak.

Gjithashtu, nuk ka asnjë arsye për të shmangur karbohidratet pasi ato i sigurojnë trurit dhe trupit energji dhe mbështesin funksionet trupore si dhe çdo aktivitet fizik.

Nëse po përpiqeni të humbni peshë, thjesht mos harroni të shikoni madhësinë e porcioneve tuaja, veçanërisht pasi disa fruta mund të llogariten si dy porcione nëse janë të mëdha. Të rriturit në përgjithësi duhet të hanë 1.5 deri në 2 tasa me fruta në ditë.

Miti 3: Avokadot ju shëndoshin

Një frut që shpesh shmanget kur përpiqeni të humbni peshë është avokado sepse është relativisht i lartë në yndyrë.

Por në fakt, hulumtimet kanë treguar se marrja e rregullt e yndyrave të shëndetshme (si ato që gjenden në avokado) mund të ndihmojë në menaxhimin e oreksit dhe të na mbajë më të ngopur për më gjatë. Kjo do të thotë që ne ka të ngjarë të hamë më pak dhe të hamë më pak në përgjithësi, gjë që ndihmon në humbjen e peshës.

Kombinoni avokadon me disa proteina pa yndyrë, drithëra dhe perime për një vakt të ekuilibruar, të ushqyeshëm dhe plotësues që mund t’ju ndihmojë të humbni peshë dhe ta mbani atë.

Miti 4: Përzierja e frutave ‘shkatërron’ fibrat dhe zvogëlon lëndët ushqyese

Përzierja e frutave nuk shkatërron fibrat dhe nuk ndryshon vetitë e tyre ushqyese. Përzierja e frutave i ekspozon ato ndaj oksidimit dhe lëndët ushqyese mund të humbasin kur një ushqim është i ekspozuar ndaj oksigjenit, por duhet kohë që ushqimi të ndikohet.

Pra, nëse shtrydhni dhe më pas pini, nuk keni pse të shqetësoheni për asgjë.

Miti 5: Nuk duhet të hani fruta me stomakun bosh

Një tjetër mit rreth frutave është se ngrënia e tyre me stomak bosh i lejon ato të “bien” në stomak, gjë që ngadalëson tretjen e ushqimeve të tjera dhe kontribuon në gazra, fryrje dhe tretje. probleme.

Frutat që përmbajnë fibra të tretshme si mollët dhe agrumet tërheqin ujë në zorrë, gjë që mund të ngadalësojë tretjen. Por kjo nuk është keq.

Në fakt, fibra në fruta e ndihmon njeriun të ndihet i ngopur dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak pas ngrënies së vakteve, gjë që mund të ndihmojë në kontrollin e oreksit dhe peshës.

Shkurtimisht: Vlera ushqyese dhe përfitimet e të ngrënit të frutave mbeten të njëjta pavarësisht se kur i hani ato.

Së fundi, për të rritur më tej ngopjen, kombinoni frutat me proteina si kos, gjalpë kikiriku ose djathë dhe biskota. Këto ushqime gjithashtu stabilizojnë më tej sheqerin në gjak, dhe probiotikët në kos mund të ndihmojnë në stabilizimin e mëtejshëm të sheqerit në gjak dhe në prodhimin e hormoneve që rregullojnë urinë dhe humbjen e peshës.