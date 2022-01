5 këshilla themelore për të humbur peshë pas të 30-ave

Humbja e peshës në çdo moshë është një sfidë. Por humbja e peshës në të 30 -at është veçanërisht e vështirë. Një program i zgjuar për humbje peshe për gratë mbi 30 vjeç mund të marrë shumë kohë dhe energji. Dhe është shumë e vështirë të gjesh kohë shtesë në një fazë të jetës ku karriera dhe familja janë prioritetet kryesore. Edhe pse nuk është e pamundur që një femër të humbasë peshë në të 30-at, ajo ka nevojë për një planifikim dhe organizim të mirë. Dhe sigurisht ndiqni këshillat e mëposhtme për t’ju ndihmuar të përshtateni më lehtë me sfidat unike me të cilat përballeni:

Identifikimi dhe eliminimi i pengesave

Të gjithë përballen me disa pengesa në procesin e humbjes së peshës, por kur jeni në të 30-at, sfidat ka të ngjarë të lidhen me kohën. Mungesa e kohës për shkak të punës dhe detyrimeve familjare ka të ngjarë të pengojë përpjekjet tuaja më të mira për të humbur peshë. Për të fituar betejën e humbjes së peshës, duhet të dini se me çfarë po përballeni. Pothuajse çdo pengesë – duke përfshirë mungesën e kohës – është e menaxhueshme. Por ju duhet të dini se çfarë është të jesh në gjendje të zhvillosh një plan veprimi. Pra, në fillim të procesit të humbjes së peshës, merrni të paktën 20 minuta për të identifikuar pengesat tuaja për humbjen e peshës. Ky hap i thjeshtë do t’ju kursejë kohë dhe energji nga pengesat më vonë. Pasi të identifikoni pengesat, bëhet më e lehtë t’i kapërceni ato. Nëse mungesa e kohës është problem, kërkoni ndihmë për të menaxhuar kujdesin e fëmijëve ose punët tuaja në mënyrë që të keni kohë për të përgatitur vakte të shëndetshme dhe një program të rregullt ushtrimesh në shtëpi.

Kuptoni muskujt dhe metabolizmin tuaj

Nëse dëshironi të ruani një metabolizëm të shëndetshëm për të humbur peshë në të 30-at, duhet të ruani muskujt. Ariane Hundt trajnon gra 30-vjeçare në Programin 4-javor të Humbjes së Yndyrës Slim & Strong në Nju Jork dhe thotë për verywellfit.com se gratë në të 30-at duhet të jenë shumë të kujdesshme për ndërtimin dhe ruajtjen e masës muskulore për të mbështetur një metabolizëm të shëndetshëm. Pra, përfshini stërvitjen e rezistencës në stërvitjet tuaja. Nëse nuk mund të shkoni në palestër, ka ushtrime të thjeshta forcuese që mund t’i bëni në shtëpi. Stërvitjet e shkurtra dhe intensive do t’ju ndihmojnë gjithashtu të digjni më shumë yndyrë.

Ndaloni së nënshtruari dietave të modës

Hundt shpjegon gjithashtu pse zakonet e të ngrënit mund të shkaktojnë dëm. “Nëse keni mbajtur vazhdimisht dietë deri në moshën 30-vjeçare, ka shumë mundësi që metabolizmi juaj të jetë i ngatërruar. “Me çdo përpjekje të re për të mbajtur dietë, ju mund ta vendosni trupin tuaj në një gjendje urie dhe ta bëni humbjen e peshës gjithnjë e më të vështirë”. Hapi juaj i parë drejt një diete të shëndetshme është të vlerësoni marrjen tuaj ditore të kalorive . Ju gjithashtu duhet të mbani një ditar ushqimor përpara se të mbani dietë. Më pas, sigurohuni që të hani mjaftueshëm proteina për të mbajtur një metabolizëm të shëndetshëm, për të kufizuar marrjen e sheqerit dhe për të monitoruar marrjen tuaj. Marrja e karbohidrateve për të qëndruar plot energji dhe e ngopur gjatë gjithë ditës.

Programoni vaktet tuaja

Mund të duket se jeta do të gjejë ritmin e saj kur fëmijët të rriten ose kur karriera juaj të jetë më e vendosur, por nuk është kështu. Tani është koha për të krijuar zakone të shëndetshme jetese që do t’ju ndihmojnë të humbni peshë dhe ta mbani atë për gjithë jetën. Planifikimi i vakteve për humbje peshe është një nga ato rutina që duhet të vendosni kur dëshironi të humbni peshë pas të 30-ave. Kaloni një ditë çdo javë duke blerë ushqime të shëndetshme, duke përgatitur vakte për tërë javën dhe duke mbushur frigoriferin tuaj me ushqime të shëndetshme. Ju madje mund të planifikoni stërvitjet tuaja. Kërkojuni anëtarëve të familjes t’ju ndihmojnë ta bëni këtë zakon një prioritet.

Menaxhoni stresin

Të 30-at mund të jenë periudha më stresuese e jetës suaj. Çështjet e rritjes së fëmijëve, karrierës dhe marrëdhënieve mund t’ju mbajnë zgjuar natën. Edhe akti i thjeshtë i dietës mund të shkaktojë stres . Këto sfida mund të shkaktojnë probleme nëse nuk trajtohen. “Stresi i jetës mund të shkaktojë metabolizmin tuaj duke aktivizuar reagimin ndaj stresit dhe më pas ruajtjen e yndyrës,” thotë Hundt, “kështu që një mënyrë jetese e ekuilibruar është thelbësore.” Merrni mbështetje nga miqtë dhe të afërmit ose konsultohuni me një profesionist të certifikuar nëse mendoni se stresi juaj po ju pengon të humbni peshë.