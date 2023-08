5 gabimet e mëdha që shkatërrojnë një martesë

Ndonjëherë mendimet janë të papajtueshme, ndonjëherë durimi mungon dhe ju ka ndodhur të jeni kapur në furinë e një rutine gjithmonë të nxituar. Por si të kemi një martesë të lumtur? Në rrallë, të parë duhet të dini disa gabime që mund ta shkatërrojnë atë – ja çfarë duhet të dini.

Mëria është ndjenja e parë toksike në një marrëdhënie. Nëse partneri juaj ju ka tradhtuar, nuk është e lehtë t’i falni. Ka gra që sapo zbulojnë lidhjen jashtëmartesore të të shoqit, nuk mendohen dy herë dhe janë gati t’i japin fund martesës. Të tjerët, nga ana tjetër, preferojnë t’i japin partnerit një tjetër shans, duke shpresuar të lënë mënjanë atë që ndodhi dhe të rikthejnë marrëdhënien e tyre.

Martesa është besim absolut , kështu që pandershmëria ndaj partnerit rezulton të jetë një tjetër gabim serioz, i aftë për të shkatërruar marrëdhënien tuaj. Mos i lini pas dore detajet, shmangni gënjeshtrat dhe mos u kënaqni me gjysmë të vërteta.

Kujdes nga varësitë , të cilat shpesh dëmtojnë marrëdhëniet e besimit midis burrit dhe gruas. Problemet me drogën, alkoolin ose lojërat e fatit mund ta vënë në rrezik marrëdhënien tuaj, veçanërisht nëse partneri juaj nuk e di për këtë. Tregohuni transparent me personin që keni zgjedhur dhe hiqni dorë nga ajo që nuk ju bën të ndiheni mirë.

Dashuria është respekt, kurrë dhunë . Abuzimet, agresionet, kërcënimet, presionet psikologjike nuk kanë të bëjnë fare me një ndjenjë të pastër si dashuria. Ka shumë gra që janë viktima të dhunës dhe shumë që kanë frikë të raportojnë. Të bësh këtë është hapi i parë për t’i dhënë fund një marrëdhënieje të sëmurë dhe të dhimbshme..

Jepini rëndësi dialogut : biseda me partnerin tuaj është një gjest i thjeshtë por themelor për mirëqenien personale dhe të çiftit. Në këtë mënyrë do të gjeni gjithmonë një shpatull ku të mbështeteni, do të zbuloni një strehë të sigurt për çdo problem, por edhe personin më të mirë me të cilin do të ndani qëllimet dhe gëzimet tuaja më të mëdha. Mos neglizhoni momentet e intimitetit , jini gjithmonë vetvetja.