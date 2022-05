5 gabime dietike që mund t’ju pengojnë të humbni peshë

Është pothuajse sezoni i bikinit dhe nëse duam të dukemi mirë, duhet të fillojmë të vlerësojmë mënyrën si ushqehemi. Humbja e peshës kërkon disiplinë dhe planifikim, veçanërisht nëse doni rezultate afatgjata. Faktorë të tillë si stresi i tepërt, mosbërja e një plani javor ose mosnjohja e gatimit ose kombinimit të përbërësve mund të bëjnë që përpjekjet tuaja të shkojnë dëm. Kjo është arsyeja pse nëse tashmë jeni në dietë, tani është një kohë e mirë për të korrigjuar këto gabime që priremi të bëjmë kur duam të humbim disa kilogramë.

Të hani shumë pak dhe të ndjeheni të uritur

Shumë njerëz me vetëdije dhe pa vetëdije e lidhin të qenit të uritur me të qenit në dietë. Por e vërteta është se, kur gjurmohet në rrënjët e saj greke, fjala “dietë” do të thotë “mënyrë jetese”, me fjalë të tjera, të gjitha zakonet tona të përditshme.

Duke iu përmbajtur këtij përkufizimi, ndjekja e një diete duhet të jetë diçka gjithëpërfshirëse që përfshin të ngrënit në mënyrë të ekuilibruar, ushtrimet fizike dhe vendosjen e qëllimeve. Shumë njerëz mendojnë se duhet të anashkalojnë vaktet ose të zvogëlojnë porcionet, gjë që është një gabim i madh. Ajo që ata duhet të bëjnë është të shtojnë ushqime të shëndetshme si proteinat pa yndyrë dhe perimet dhe të heqin dorë nga ushqimet e padëshiruara.

Marrja e një diete në ekstremin zero të karbohidrateve

Është e vërtetë që ngrënia e tepërt e karbohidrateve ndoshta do t’ju bëjë të shtoni disa kilogramë më tepër, por nuk mund të bëni gabimin t’i eliminoni të gjitha së bashku ose t’i lidhni karbohidratet me kalori të larta. Një dietë e shëndetshme duhet t’ju lejojë të arrini një ekuilibër midis të gjitha grupeve të ndryshme ushqimore dhe të jeni në gjendje të shijoni një ëmbëlsirë herë pas here.

Pirja e tepërt e ujit

Ndërsa pirja e ujit ju bën të ndiheni të ngopur dhe kjo mund t’ju ndihmojë të humbni peshë, është një mit që vetëm uji do t’ju bëjë më të dobët. Sipas dietologu Rocío Maraver për Vogue, “Po, ka studime që tregojnë se pirja e dy gotave ujë me drekën dhe dy me darkën ju ndihmon të humbni peshë”, por disa njerëz nuk e kanë zakon të pinë ujë gjatë gjithë kohës. Dita. Kur e kujtojnë, përpiqen ta bëjnë të gjitha menjëherë dhe kjo shkakton një efekt zbrazjeje në stomak, i cili përfundon të jetë kundërproduktiv.]

Vendosja e një qëllimi

Kur përpiqeni të humbni peshë, shumë gjëra mund të ndodhin gjatë rrugës, të jashtme dhe të brendshme, që të ndikojnë në motivimin tuaj. Kjo mund t’ju bëjë të ndjeni një ndjenjë edhe më të madhe zhgënjimi nëse nuk e arrini qëllimin tuaj. Mënyra më e mirë për të vendosur qëllime është krijimi i një plani veprimi me disa nën-qëllime. Arritja e këtyre nën-qëllimeve do t’ju ndihmojë të motivoni që të vazhdoni të keni sukses. Gjithashtu do t’ju lejojë të jeni më fleksibël me çdo ndryshim që bëni në strategji.

Ngrënia e ushqimeve të lehta

Është e zakonshme të shohësh njerëz që fillojnë një dietë të blejnë ushqime që etiketohen “i lehtë”. Në fakt, sipas një studimi nga Forumi Kombëtar i Obezitetit dhe Bashkëpunimi i Shëndetit Publik, ngrënia e këtyre ushqimeve me kalori të ulët mund të çojë në marrjen e ushqimit me të njëjtën sasi (ose më shumë) sheqeri dhe yndyre sesa marrim me ushqime të plota sepse njerëzit priren t’i hanë ato në sasi më të mëdha.

Mos harroni, nëse jeni tashmë në dietë, mbani qëndrimin tuaj pozitiv, kërkoni ndihmën e një dietologu dhe jini të disiplinuar me zakonet tuaja të të ngrënit dhe stërvitjes. Por mbi të gjitha, jini të durueshëm me veten tuaj. Ngadalë por me siguri do të arrini qëllimin tuaj.