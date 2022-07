5 arsye të forta që do t’ju bindin të bëni dush të ftohtë

Zhytja e trupit në ujë të ftohtë nuk është asgjë e re, pasi njerëzit kanë bërë hidroterapi prej shekujsh. Megjithatë, ju nuk mund ta bëni këtë në shtëpi, duhet të shkoni te një specialist që mund t’ju ndihmojë. Por çdokush mund të bëjë dush të ftohtë në shtëpi dhe të shijojë përfitimet që jep.

Përmirëson qarkullimin e gjakut

Në momentin që uji i ftohtë prek trupin tuaj, gjaku juaj detyrohet të qarkullojë shumë më shpejt në përpjekje për të ruajtur temperaturën e tij.

Zvogëlon kruajtjen dhe skuqjen e lëkurës

Njerëzit që kanë lëkurë natyrale të thatë ose vuajnë nga sëmundje të lëkurës, si ekzema, shpesh ndjejnë kruarje pas një dushi të nxehtë. Një mënyrë për ta luftuar këtë është ulja e temperaturës së ujit sa më shumë që të jetë e mundur. Thjesht mos qëndroni në dush për aq kohë sa do të bënit me ujë të nxehtë dhe do të vini re se kruajtja do të fillojë të largohet. Do t’ju duhet ende të aplikoni një hidratues të mirë më pas në mënyrë që të kapni të gjithë lagështinë, por kruajtja do të fillojë të largohet.

Stabilizon metabolizmin tuaj

Yndyra kafe është lloji i yndyrës me të cilën lindin të gjithë njerëzit dhe aktivizohet duke bërë dush të ftohtë. Dhe duke e vendosur atë, yndyra kafe mund të ndihmojë yndyrën e bardhë (e cila lidhet me obezitetin) të qëndrojë në nivele të shëndetshme. Pra, bërja e një dush të ftohtë 2-3 ditë në javë mund të stabilizojë dhe madje të përmirësojë metabolizmin tuaj.

Ul stresin dhe përmirëson shëndetin mendor

Mënyra se si funksionon dushi i ftohtë është duke shkaktuar tronditje dhe stres të madh në trupin tuaj. Pra, nëse i merrni rregullisht, filloni një proces që quhet forcim. Gjatë kësaj kohe, sistemi juaj nervor mësohet të “goditet” me sasi të vogla stresi fizik dhe ju përgatit për momentet me të vërtetë stresuese. Si rezultat, trupi dhe mendja juaj janë gati për të përballuar çdo situatë të vështirë sa herë që shfaqet.

Gjithashtu, uji i ftohtë lëshon endorfinë në qarkullimin tonë të gjakut dhe, si rezultat, na bën më vigjilentë, energjikë dhe të lumtur . Në një provë klinike, u tregua se njerëzit që vuanin nga depresioni u çliruan nga simptomat e tyre pasi kishin marrë deri në 5 minuta dush të ftohtë 2-3 herë në javë.

Forcon sistemin tuaj imunitar.

Dushi i ftohtë mund ta bëjë trupin tuaj më rezistent ndaj ftohjes së zakonshme dhe gripit sezonal. Uji i ftohtë “trondi” trupin dhe e detyron atë të prodhojë më shumë leukocite , të cilat janë përgjegjëse për mbrojtjen e trupit tonë nga infeksioni./albeu.com