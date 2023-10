5 arsye se përse kafeja në mëngjes mund të jetë më e mirë se çaji

Kafeja dhe çaji janë dy nga pijet më të konsumuara në mbarë botën. Megjithatë, në mëngjes, njerëzit zakonisht zgjedhin një filxhan kafe në vend të çajit. Edhe pse kjo mund të tregojë disa preferenca, zgjedhja e kafesë si fillimi zyrtar i ditës mund të mos jetë aq e rastësishme sa mendoni.

Kafeja do t’ju ndihmojë të ushtroheni më mirë

Nëse ju pëlqen të zgjoheni dhe të bëni stërvitjen tuaj të përditshme, kafeja mund të jetë zgjidhja e duhur për ju. Duke marrë parasysh faktin se kafeja përmban një sasi më të madhe kafeine sesa çaji, kafeja mund të përmirësojë performancën tuaj fizike dhe të zvogëlojë lodhjen nga stërvitja.

Kafeja do t’ju ndihmojë me përqendrimin

Keni nevojë të përqendroheni derisa studioni për një provim, apo jeni duke marrë pjesë në një aktivitet që kërkon fokus të vërtetë? Në këtë rast, kafeja mund të jetë zgjedhja juaj! Për shkak se pija ka një sasi më të madhe kafeine, do t’ju ndihmojë të bëheni vigjilentë dhe të kryeni aktivitete gjatë orëve të natës, për shembull. Kafeja gjithashtu do t’ju ndihmojë të qëndroni në detyrë dhe t’ju mbajë zgjuar.

Kafeja do t’ju japë një nxitje të menjëhershme

Çaji është një pije që përmban kafeinë dhe L-theanine. Theanina do t’ju ndihmojë të relaksoheni, pasi kafeina ndërvepron me receptorët e adenozinës në tru dhe zvogëlon ndjenjën e lodhjes. Duke marrë parasysh që përqendrimet më të larta të kafeinës në gjak mund të shfaqen vetëm 15 minuta pas pirjes së saj, bëhet e qartë pse kafeja është e vetmja pije që jep energji të menjëhershme.

Kafeja mund t’ju ndihmojë me humbjen e peshës

Ka studime që sugjerojnë se konsumimi i kafesë lidhet me nivele më të ulëta të yndyrës, veçanërisht te meshkujt. Studimet e kryera në kafshë gjithashtu treguan të njëjtin rezultat. Një studim tjetër interesant tregon se acidi klorogjenik është një substancë e fuqishme për uljen e peshës trupore, duke konfirmuar kështu se kafeja është një zgjedhje interesante për ata prej nesh që mund të kërkojnë të jenë më të dobët.

Kafeja mund të ulë mundësinë e zhvillimit të diabetit

Rezultatet e një studimi treguan se kafeina do të ulë mundësinë e prekjes nga diabeti. Vetëm 3 filxhanë kafe në ditë do të çojnë në një ulje të rrezikut prej 42% të sëmundjes, gjë që është mjaft interesante. Në një studim tjetër, kafeja me kafeinë tregoi një ndikim në zvogëlimin e shanseve të zhvillimit të diabetit të tipit II.