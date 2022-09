“48,700 trupa ruse të vrarë”, Ukraina numëron humbjet e armikut gjatë pushtimit

Ukraina ka dhënë përditësimin e saj të fundit mbi numrin e humbjeve që ka pësuar Rusia që nga fillimi i luftës.

Ukraina pretendon se 48,700 trupa ruse janë vrarë dhe 4,366 automjete të blinduara të personelit janë shkatërruar.

Pajisjet e tjera ushtarake që janë shkatërruar përfshijnë 205 helikopterë, 2009 tanke dhe 234 avionë./albeu.com

