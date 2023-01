Horoskopi 1 shkurt 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi Nëse jeni ne një lidhje sot do futeni ne një etape shume here me te bukur se me pare. Çastet e lumtura do jene me te shumta nga sa mund ta kishit menduar. Beqaret duhet te bëhen gati për ndryshime te mëdha e rrënjësore. Zemra e tyre do rrahe shume fort. Me financat tregohuni sa me vigjilente qe te mundeni dhe mos jepni para te shumta hua sepse kur t’iu nevojiten ju askush nuk do ju ndihmoje.

Demi Sot duhet te jeni disi me strikte me partnerin tuaj. Mjaft më me tolerance dhe mirëkuptim, por vendosini pikat mbi “i” dhe vendosni limite. Beqaret me shume gjase do fillojnë një lidhje me një koleg pune, me një klient ose me dike me profesion postier. Gjendja e financave do jete shume here me e mire, por kjo nuk do te thotë qe ju te ndërmerrni rreziqe pafund.

Binjaket Dialogu, bashkëpunimi dhe harmonia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni, përkundrazi do e shfrytëzoni çdo moment ne maksimum. Beqaret duhet te tregohen te kujdesshëm dhe nuk duhet te krijojnë iluzione te kota sepse do lëndohen. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe situata do filloje te përmirësohet ndjeshëm.

Gaforrja Dite problematike do jete kjo e sotmja për te gjithë juve qe jeni ne një lidhje. Nuk do keni një komunikim aspak te mire me njeri-tjetrin dhe here pas here do debatoni shume ashpër. Beqaret nga ana tjetër do kenë një dite me te ekuilibruar dhe do ndihen mire pranë personave qe do njohin. Ne planin financiar duhet te ecni me llogari sepse ne te kundërt mund te gjendeni ne situata te vështira.

Luani Te dashuruarit do kenë një dite shume normale dhe pa ndonjë gjë te veçante. E rëndësishme është qe nuk do debatojnë për asgjë dhe ne çdo moment do buzëqeshin. Beqaret do jene me shume fat dhe do e gjejnë personin me te cilin do kalojnë jetën. Buxheti ka për te qene i trazuar dhe vetëm ndihma e te afërmve mund t’iu nxjerre nga problemet dhe vështirësitë.

Virgjeresha Sido qe te vijnë punët nuk duhet ta teproni me kritikat ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite. Te gjithë gabojnë, por për fat te mire ai qe keni ju ne krah i pranon ato dhe i rregullon menjëherë. Beqaret do kenë takime mbresëlënëse dhe do merren vetëm me ato duke harruar madje edhe punën. Ne planin financiar mund te ketë vështirësi te vogla, por asgjë për t’u alarmuar.

Peshorja Do i jepni prioritet absolut jetës tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin ka për tu bere edhe me e veçante. Mund te mendoni te bëni edhe diçka te veçante sot. Beqaret me mire te tregohen realiste dhe te mos hedhin hapa te nxituara. Sot do ketë vetëm mundësi për njohje. Me financat duhet te jeni diplomate. Me një menaxhim me te mire gjendja do përmirësohet.

Akrepi Kujdes mos tregoheni te padrejte me partnerin tuaj gjate kësaj dite sepse keni për te pasur probleme shume te mëdha me pas. Ai nuk do e beje asgjë me synim te keq. Beqaret do kenë me shume takime nga sa mendonin dhe jeta do ju ndryshoje shpejt. Ne planin financiar do mbizotërojë qetësia dhe qëndrueshmëria. Do dini gjithmonë sa te shpenzoni e sa te hiqni mënjanë.

Shigjetari Gjate kësaj dite do jeni me te logjikshëm dhe me te kujdesshëm ju te dashuruarit dhe jeta ne çift ka për te ecur për mrekulli. Beqaret ne asnjë mënyrë nuk duhet te bëjnë sakrifica vetëm për te filluar një lidhje. Me mire le te presin edhe pak kohe sepse shume shpejt do dalin mundësi me te mira. Financat do i menaxhoni me se miri dhe gjendja do jete goxha e mire.

Bricjapi Ka rrezik qe te dashuruarit te marrin sot disa vendime për te cilat shume shpejt do pendohen. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene goxha delikate sepse do teprohet edhe me xhelozinë. Beqaret do jene posesive dhe do i hedhin hapat e pamenduara. Disa do dalin te fituar, por disa mund te bëjnë gabime e te lëndohen. Ne planin financiar do keni fat dhe gjendja ka për te pasur përmirësime.

Ujori Do jeni shume me te logjikshëm sot ju te dashuruarit dhe do arrini t’i rregulloni edhe problemet e vogla qe ju kishin dale me herët. Mbrëmja ka për te qene me e bukur. Beqaret do marrin guximin t’ia shprehin ndjenjat dikujt qe kane kohe qe e pëlqejnë dhe do marrin aprovime. Me shpenzimet do jeni tej mase te kujdesshëm dhe gjendja do ketë vetëm përmirësime.