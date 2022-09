4 rregulla në një intervistë pune që të gjithë duhet t’i dinë

Si kandidat, shpesh ndiheni sikur jeni në errësirë ​​kur përfundoni një intervistë pune. Çfarë menduan vërtet për ju? A ju pëlqyen? A keni një shans apo dështuat plotësisht?

Për t’jua bërë më të lehtë këtë proces një grup ekspertësh karriere zbuluan rregullat më të mëdha të pashprehura të intervistës së punës që ata dinë. Megjithëse ato nuk ndahen shpesh me kandidatët për punë, ato janë të vërteta që të gjithë duhet t’i dinë.

Rregulli #1: Intervistuesit duan një përmbledhje, jo një listë të gjithçkaje që keni bërë.

Kandidatëve për punë do t’u kërkohet një version i “Na tregoni për veten tuaj” dhe “Pse jeni të interesuar për kompaninë/rolin tonë? “tha Anyelis Cordero, themeluesi i Propel on Purpose Coaching , një shërbim stërvitor karriere i krijuar për profesionistët e gjeneratës së parë.

Ju mund të mendoni se thjesht mund të përsërisni atë që thotë CV-ja juaj. Por ky do të ishte një gabim.

“Intervistuesit do të presin që të jeni në gjendje të shpjegoni në mënyrë koncize lidhur me karrierën tuaj. Meqenëse shumica e intervistave janë 30 minuta, nëse nuk praktikoheni, do të bëni gabimin të shpenzoni shumë kohë për këtë përgjigje dhe nuk do të lini kohë të mjaftueshme për t’iu përgjigjur pyetjeve të tjera. Pyetjet e tjera të intervistës për punë vijnë gjithashtu me nëntekst të heshtur dhe pritshmëri. Dhe pyetja me pikante e intervistës ‘Na trego për veten’ është me të vërtetë një pyetje kompetence, përkushtimi dhe përputhshmërie.

Rregulli #2: Për të qenë një kandidat më i fortë, duhet të kuptoni rolin e secilit person me të cilin po intervistoheni.

Përshtatja e pyetjeve dhe përgjigjeve tuaja bazuar në rolet që kanë intervistuesit individualë është një nga rregullat më të mira të pashkruara për një intervistë të suksesshme, tha Daniel Space, një partner i lartë biznesi i burimeve njerëzore për kompanitë e mëdha të teknologjisë.

Mënyra se si i përgjigjem asaj që një koleg do të më pyesë në një intervistë do të jetë pak më ndryshe nga ajo që i them një menaxheri. Është e rëndësishme të hyni në një proces kërkimi pune duke ditur se si të tregoni historinë e karrierës suaj. Por nëse doni të jeni një kandidat edhe më i fortë, ju duhet më shumë se një histori për t’u treguar intervistuesve, sepse shpesh, ata informojnë njëri-tjetrin.

Rregulli #3: Gjuha e trupit tuaj bën një ndryshim të madh.

Laura Hunting, CEO e Found By Inc. , një agjenci talentesh dhe firmë kërkimore ekzekutive e specializuar në dizajn, tha se një rregull i pashprehur i intervistës për punë është se gjuha e trupit të një kandidati mund të flasë po aq me zë të lartë sa fjalët që ata thonë në të vërtetë.

“Jini të vetëdijshëm se si jeni ulur, çfarë po bëni me duart tuaja, shprehjen e fytyrës, kontaktin tuaj me sy. Gjuha juaj e trupit dërgon sinjale dhe ndikon në suksesin tuaj në një intervistë, pavarësisht nëse intervistuesi juaj është i vetëdijshëm për ndikimin e saj në reagimet e tyre apo jo,” tha Hunting.

Hunting rekomandon dhënien e shenjave të fytyrës dhe kontaktin me sy për të treguar se jeni një dëgjues aktiv. Është një hap i vogël, por mund të bëjë një ndryshim të madh.

Rregulli #4: Pavarësisht se sa mirë intervista ju bën të ndiheni për një punëdhënës të mundshëm, flisni me njerëzit që punojnë atje.

Bernadette Pawlik , një strateg karriere me 25 vjet përvojë në rekrutimin e ekzekutivit, tha se një nga rregullat e saj të pathëna është “Mos merrni kurrë një punë pa folur me kolegët tuaj”.

Biseda me kolegët që kanë punuar me shefin tuaj të ri të mundshëm do t’ju japë një pamje shumë më të qartë se si është kultura e menaxhimit dhe e kompanisë sesa çdo përgjigje e kujdesshme që ju jepet në një intervistë pune.