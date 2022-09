4 mrekullitë që bëjnë kubat e akullit me domate me lëkurën tuaj

Të gjithë dëshirojnë lëkurë me shkëlqim dhe të bukur.

Duke përgatitur kube akulli me domate me përbërës të tjerë natyralë, ju mund të merrni një shkëlqim të menjëhershëm në fytyrën tuaj. Për më tepër, është produkti më i mirë natyral për rritjen e prodhimit të kolagjenit, ndaj filloni të përdorni çdo ditë kube akulli me domate në fytyrën tuaj.

Trajton aknet: Do të habiteni kur të shikoni se domatet mund t’ju ndihmojnë të hiqni edhe aknet tuaja dhe ndihmon për të pastruar të gjitha puçrrat nga fytyra dhe pjesët e tjera të trupit.

Ndihmon për të kontrolluar yndyrën e tepërt në lëkurë: Domatet ndihmojnë gjithashtu në kontrollin e yndyrës së tepërt në fytyrë.

Më e mira për zbardhjen e lëkurës: Pulpa e domates është pasuruar me veti zbardhuese të lëkurës.

Zhdukja e njollave të errëta: Domatja ka përmbajtje të lartë likopeni që ndihmon në zbardhjen e njollave të errëta. Ai gjithashtu përmban veti natyrale astringent që e bëjnë ideal për pastrimin e njollave.

Trajton rrathët e errët: Kubat e akullit të domates janë një ilaç i shkëlqyer për të hequr ënjtjen rreth syve. Gjithashtu ju ndihmojnë të hiqni qafe rrathët e zinj. Masazhoni butësisht zonën e syve me një kub akulli me domate për 2 deri në 3 minuta. Antioksidantët në domate qetësojnë lëkurën për t’i dhënë syrit tuaj një pamje të freskët. Mundohuni ta bëni rregullisht për rezultate të shpejta.