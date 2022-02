4 arsyet që do t’ju bindin të hani më pak mish

Konsumimi i tepërt i mishit ka ndikimet negative jo vetëm në shëndetin tuaj fizik, por edhe në krizën klimatike dhe kafshët e egra.

Klima dhe shpyllëzimi

Cikli i jetës të kafshëve të egra kontribuon në 14-16% të emetimeve të serave në mbarë botën. Dhe konsumimi i tepërt i mishit të tyre shkakton krizën klimatike.

Drejtësi mjedisore për të gjithë

Kërkesa shumë e lartë për të konsumuar mish nga kafshët e egra rrit çmimin dhe bën që komunitetet e njerëzve me ngjyrë dhe me të ardhura të ulëta të përballen me mungesën më të madhe të aksesit në ushqime të shëndetshme. Ata përballen më së shumti me ndotjen dhe ndikime negative shëndetësore nga konsumimi i tepërt i mishit të kafshëve të egra.

Vuajtjet e kafshëve të egra

Kafshët e egra janë të ndjeshme dhe shfaqin dhimbje, dhembshuri dhe altruizëm. Fabrikat i mbajnë kafshët e egra të mbyllura në kushte mizore gjatë gjithë jetës së tyre.

Ushqimet e shpejta të mishit dhe produktet shtazore ndikojnë në sëmundjet njerëzore. Fermat e fabrikave janë gjithashtu një nga burimet më të mëdha të sëmundjeve zoonotike në zhvillim.

Por çfarë mund të bëjmë për të ngrënë më pak?

Frymëzohuni nga recetat me baza bimore dhe kërkoni ushqime të qëndrueshme dhe të përballueshme. Kjo ndihmon në ndryshimin e tregjeve sipas kërkesës së konsumatorëve.

Kjo mund të ndihmojë në reformimin e sistemit të fermave të fabrikës dhe të rrisë aksesin në ushqime të shëndetshme dhe të qëndrueshme për të gjithë.