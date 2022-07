4 arsyet pse nuset mbajnë buqetë me lule në duar

Çdo grua i pëlqen lulet, jo vetëm për t’i marrë si dhuratë apo për të dekoruar shtëpinë e saj por edhe si një buqetë për të mbajtur dhe plotësuar fustanin e saj të nusërisë në një nga ditët më të paharrueshme të jetës së saj.

Buqeta e nusërisë është një pjesë thelbësore e veshjes së nuses, qoftë ajo një dasmë luksoze, e pasur apo një dasmë e thjeshtë. Lulet vërtet i shtojnë bukurinë vizuale dhe një prekje romantike një dasme, por ka arsye më të thella për praninë e tyre.

Ka katër arsye kryesore pse nuset mbajnë buqetë me lule në duar:

Një buqetë është një domosdoshmëri

Në Romën e lashtë, nuset mbanin ose mbanin kurora me lule, duke besuar se lulet nënkuptojnë fillime të reja, besnikëri dhe shpresë për pjellorinë. Në mesjetë, barishtet dhe erëzat me erë të fortë mendohej se largonin dhe largonin shpirtrat e këqij, fatin e keq, shëndetin e keq dhe ndihmonin në maskimin e erës së erës së trupit.

Për të dëbuar shpirtrat e këqij

Një tjetër zakon i njohur që daton shumë më parë në botën e buqetave të nusërisë është mbajtja e tyre për të larguar shpirtrat e këqij. Në këtë skenar, buqetat ishin me erë të mirë, jo për shkak të luleve me erë të fortë, por përkundrazi, sepse ato u krijuan duke përdorur barishte shumë pikante si erëza, kopër dhe ndoshta edhe hudhra të njoma.

Për të dërguar një mesazh të ëmbël

Pikërisht gjatë epokës viktoriane, lulet u bënë pjesë e buqetës së dasmës dhe kjo ka vazhduar deri më sot. Versioni modern i buqetës së nusërisë u popullarizua nga Mbretëresha Viktoria, e cila, kur u martua me Princin Albert, mbante një tufë të vogël me lule në një mbajtës filigrani të mbushur me myshk dhe lule portokalli. Në kohët viktoriane, të dashuruarit shpesh dërgonin lule të ndryshme si një mënyrë për të shprehur dashurinë e tyre.

Çdo lule kishte një kuptim të ndryshëm, dhe shkëmbimi i tyre shpejt u bë i njohur dhe u lidh me dashurinë romantike. Lulet u bënë pjesë e ceremonive martesore për shkak të kësaj. Nuset zgjodhën me kujdes lulet për ndjenjat që përfaqësonin, dhe lulet që ajo mbante, u bënë “lulet e saj” për pjesën tjetër të jetës së saj.

Për të mbrojtur nusen

Kjo arsye më së shumti shpjegon se nga vjen tradita e hedhjes së buqetës së nusërisë. Disa shekuj më parë, një nuse konsiderohej shumë me fat. Njerëzit mendonin se një pjesë e këtij fati do t’u kalonte atyre nëse do të ishin në gjendje t’i grisnin pjesët e fustanit të saj. Për të shpërqëndruar dasmorët, nusja filloi të hidhte buqetën e saj në turmën e etur. Kur të gjithë përpiqeshin të kapnin buqetën, nusja dhe i shoqi vraponin shpejt në dhomat e tyre. Për shkak të kësaj tradite të re, të pranishmit në dasmë ndaluan së shqyeri fustanin e nuses.

Megjithatë, në kohët moderne, sado simpatike mund të dukeshin, traditat e vjetra pothuajse janë harruar, me nuset që tani zgjedhin lule për bukurinë e ngjyrave, aromës dhe formës së tyre. Buqeta është aksesori më i mirë i nuses dhe shton shumë pamjen e përgjithshme të ditës. Lulet e zgjedhura janë një mënyrë për të shprehur stilin, shijen dhe personalitetin e saj dhe një plotësues thelbësor për fustanin e saj.