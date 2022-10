“35 vizita për kancerin në 4 vite”, Putin feston nesër 70-vjetorin, “nën izolim” dhe i frikësuar për shëndetin e tij

Ishte një kohë kur Vladimir Putin do të kishte festuar ditëlindjen e tij duke shkuar në shkretëtirën e Taigës siberiane me një shok të vjetër, Sergei Shoigu, për peshkim. Nesër, megjithatë, ai mbush 70 vjeç, dhe duket se ka pak mundësi që ai të shoqërohet me ministrin e tij besnik të Mbrojtjes.

Jo ndërsa ushtria ruse lufton në Ukrainë dhe jo pasi forcat e vijës së ashpër bëhen gjithnjë e më të zemëruar me dështimet e ushtrisë në vijën e frontit dhe bëjnë thirrje për kokën e Shoigut. Pasi kaloi pothuajse tre vjet në izolim, thuajse total në rezidencat e tij në Moskë dhe Soçi, Putini, i divorcuar, me një numër të panjohur fëmijësh nga një ish-grua dhe të paktën dy të dashura, ka më shumë gjasa ta kalojë 71-vjetorin duke lexuar një libër, ndoshta nga Ivan Ilyin, një filozof rus ultra-nacionalist i shekullit të 20-të, i cili dikur e përshkroi fashizmin si një “dukuri të shëndetshme, të nevojshme dhe të pashmangshme”. Kohët e fundit ai duket se ka rilexuar Ilyin-in teksa është i fiksuar pas Ukrainës, Perëndimit dhe trashëgimisë së tij.

Ilyin, i cili besonte se populli rus duhet të “dashuronte pa kushte dhe t’i besonte pa kushte” liderit të tij, u citua nga Putin gjatë një fjalimi për të shpallur aneksimin e katër rajoneve të Ukrainës. “Fryma e Rusisë është shpirti im”, tha Putin. “Fati i tij është fati im, vuajtja e tij është pikëllimi im, lulëzimi i tij është gëzimi im.”. Megjithatë duket se ka pak lulëzim në Kremlin sot. Edhe pse Putin dikur i dëgjonte këshilltarët e tij, ai tani i merr vendimet tërësisht vetë. Zyrtarët rusë janë shpesh të paqartë për qëllimet e tij si pjesa tjetër e botës, tha Tatiana Stanovaya, një analiste politike ruse. Putin, një ish-agjent i KGB-së, ka ngritur frikën e luftës bërthamore në nivelin më të lartë që nga fundi i Luftës së Ftohtë. Në një koncert për të festuar aneksimin në Moskë javën e kaluar, ai sulmoi “satanizmin e plotë” të vendeve perëndimore, si dhe “përmbysjen e besimit dhe vlerave tradicionale të tyre”. Ai gjithashtu bëri një referencë ogurzezë për “precedentin” që ai tha se Shtetet e Bashkuara kishin krijuar kur hodhën bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki në 1945.

Ishte fjalimi më agresiv i sundimit 22-vjeçar të Putinit dhe nxiti shqetësime të reja për gjendjen e tij mendore. “Si arritëm në pikën ku vendi ynë drejtohet nga një plak i çmendur me armë bërthamore?” ka shkaur në rrjetet sociale Ksenia Torstrem, një politikane opozitare në Shën Petersburg.

I lindur në vitin 1952 në Shën Petersburg, Putin ishte një i vetë-përshkruar si “kapucë” i cili filloi me artet marciale në shkollë për të “pohuar pozicionin në grup”. Megjithatë agresioni i tij nuk ishte i kufizuar vetëm në tapetin e xhudos, me liderin e ardhshëm të Rusisë. Përleshjet e tij të fëmijërisë i rrënjosën një kredo që ka arritur të përcaktojë sundimin e tij të gjatë: “E kuptova se në çdo situatë, pavarësisht nëse kisha të drejtë apo gabim, duhej të isha i fortë. Më duhej të isha në gjendje të përgjigjesha”, tha ai në vitin 2012, kur filloi mandatin e tretë.

Kjo qasje pa kompromis i shërbeu mirë Putinit, pasi ai shtypi pamëshirshëm opozitën dhe i shndërroi gjykatat, parlamentin dhe televizionin shtetëror në kukullat e tij besnike. Por lufta ka shkaktuar tronditje në sistemin e tij politik të menaxhuar me kujdes. Imazhet e trupave ruse që tërhiqen në rrëmujë nga Ukraina kanë nxitur zemërimin e forcave të vijës së ashpër, të cilët besojnë se Putini është shumë i dobët. Mobilizimi i qindra mijëra burrave ka shkaktuar protesta të zemëruara, duke përfshirë Dagestan, një republikë e paqëndrueshme në rajonin e Kaukazit të Veriut. Më shumë se 700,000 njerëz janë larguar nga Rusia javët e fundit për të shmangur dërgimin në ushtri, sipas burimeve të Kremlinit të cituara nga Forbes Rusia.

Kriza në përshkallëzim do të thotë se Putini është gjithnjë e më i pavendosur dhe i paaftë për të imponuar autoritetin e tij, tha Abbas Gallyamov, një ish shkrimtar i Kremlinit, i cili tani është një analist politik. “Askush nuk e di se çfarë do të bëjë Putini, sepse ai shpesh nuk e di këtë vetë,” tha ai. “Ai ka humbur kontrollin. Forcat që ai lëshoi janë bërë aq të fuqishme sa ai nuk i kontrollon ato, ato e kontrollojnë atë.”

Gjithashtu po bëhet gjithnjë e më e paqartë nëse Putin dëgjon dikë. “Ka një mungesë totale të koordinimit. Është një rrëmujë. Putini u thotë të gjithëve gjëra të ndryshme”, tha një burim i afërt me qeverinë, Farida Rustamova, një gazetare investigative ruse. Një tjetër tha: “Askush nuk i shpjegon asgjë askujt.”.

Megjithëse ai ruan një mbështetje të gjerë në Rusi, ka një ndjenjë se disa anëtarë të elitës politike kanë pranuar se regjimi i Putinit mund të jetë duke hyrë në shtrirjen e tij përfundimtare. “Ka një mirëkuptim ose një dëshirë, që ai nuk do të qeverisë shtetin ndoshta në një të ardhme të parashikueshme, “tha një burim pranë Kremlinit për Meduza, një faqe interneti opozitare. Çështjet e dyshuara shëndetësore kanë shtuar një element të paparashikueshmërisë. Putini është vizituar të paktën 35 herë nga një specialist i kancerit në katër vjet, raportoi uebfaqja e opozitës Proyekt në prill. Putin është parë duke ecur me një çalë të dukshme në disa raste, duke përfshirë gjatë një udhëtimi në Iran në korrik. Jetëgjatësia mesatare për një burrë në Rusi është 66, sipas statistikave shtetërore. Megjithatë, ndryshe nga shumica e qytetarëve, Putini ka akses në kujdesin shëndetësor të cilësisë më të lartë.

Në krye të rritjes së pakënaqësisë brenda elitës ruse, Putini ka humbur kontaktin e përbashkët që dikur e ndihmoi të krijonte një lidhje emocionale me kombin, thonë analistët. “Putini komunikon mirë me njerëzit kur fiton, kur mund të sigurojë një rritje të standardeve të jetesës ose ndjenjën se ata janë pjesë e një fuqie të madhe,” tha Gallyamov. “Në të gjitha situatat e tjera, kur ai nuk ka asgjë për t’u ofruar njerëzve ose kur ata i bëjnë kërkesa, ai humbet interesin për ta.”.

Ndërsa ekonomia ruse shtrëngohet nën peshën e sanksioneve perëndimore, pasuria masive që gëzon Putini dhe rrethi i tij i brendshëm ka potencialin të nxisë tensionet sociale. Edhe para luftës pati një zemërim të gjerë kur Alexei Navalny, lideri i opozitës, ekspozoi Putinin si pronarin sekret të një pallati të madh në Detin e Zi.

Rezidenca prej 1 miliard paund krenohet me platforma helikopterësh, një shesh patinazhi nëntokësor për hokej mbi akull, një tunel në plazh dhe një banjë me një zonë magazinimi për baltën terapeutike. Tualetet e tij janë të pajisura me furça tualeti italiane me fletë ari me vlerë 650 £ dhe mbajtëse letre tualeti prej 900 £.

Putini u tall gjithashtu gjerësisht kur tha se kushdo në Rusi që fiton mbi 180 £ në muaj duhet ta konsiderojë veten pjesë të klasës së mesme ruse. Në një koncert në mars për të festuar pushtimin e Ukrainës, Putin zgjodhi të vishte një xhaketë italiane Loro Piana me vlerë 10,000 £, dyfishi i pagës mesatare vjetore në disa rajone ruse.

Askush nuk e di nëse Putini ka ndërmend të përdorë armë bërthamore për të tentuar ta kthejë valën e luftës në favor të Rusisë, por mund të ketë pak dyshime se ai ka hapur një gropë nga e cila do të jetë e vështirë të shpëtojë. “Ai do të bëjë gjithçka që mendon se duhet të bëjë për të shpëtuar veten,” tha Gallyamov. “Sepse nëse ai humbet pushtetin, rezultati më i mirë për të është burgu.”.