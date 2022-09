335 metra i lartë, ky është ashensori më i lartë në botë në natyrë

Ishte viti 1999 kur filloi ndërtimi i tij, me një kosto të vlerësuar prej 120 milionë juanë (rreth 16.5 milionë euro në atë kohë) dhe bashkë me të u thyen disa rekorde, si për përmasat ashtu edhe për shpejtësinë e lëvizjes. Dhe, përveç kësaj, pamjet e tij shikojnë një park kombëtar që shumë besojnë se frymëzoi peizazhin e filmit të famshëm Avatar.

Kjo situatë e lakmueshme brenda Parkut Kombëtar Pyjor Zhangjiajie, në Hunan, është pikërisht një nga arsyet e kritikave. Ekspertët vendas u ankuan në atë kohë se ndërtimi i tij dëmtoi peizazhin natyror. Pas inaugurimit u mbyll për tre muaj, madje u diskutua për prishjen e tij.

Debatet sociale dhe shqetësimet e sigurisë motivuan këtë mbyllje të përkohshme. Megjithatë, dhjetë muaj më vonë rihapi dyert për vizitorët. Lartësia e kësaj ure, më shumë se 300 metra (335) e bën atë, sipas të dhënave lokale, më të gjatën në botë.

Libri Guinness e zvogëlon lartësinë e saj në 326 metra, një shifër po aq e lartë. Libri i mirënjohur vëren: “Ashensori më i lartë në ajër i hapur në botë është Bailong me mure xhami prej 326 metrash, i ndërtuar në faqen e një shkëmbi kuarci.

Në total ka tre ashensorë me dy kate, me kapacitet për të transportuar maksimumi 46 persona për udhëtim, të cilët mund të shijojnë pamje mbresëlënëse të formacioneve karstike të zonës. Shpejtësia e ngjitjes është tre metra në sekondë, me një kohë totale të ngjitjes 1:58 minuta, ndërsa mban një kapacitet maksimal prej 4900 kilogramësh.

Ndërtimi është prej xhami dhe çeliku dhe mund të transportojë rreth 1.380 njerëz në orë (rreth 18.000 në ditë). Për ta bërë realitet këtë punë inxhinierike u desh të bëheshin tunele dhe vrima të ndryshme në murin e zgjedhur prej guri ranor dhe kuarci, deri në 154 metra thellësi.

Nga ana tjetër, sizmografët u instaluan për të zbuluar tërmete të mundshme dhe, në atë rast, për të evakuar vizitorët me kohë të mjaftueshme. Bailong filloi të ndërtohej pa miratimin e UNESCO-s dhe vetëm pak vite pas katalogimit të këtij parku kombëtar si një sit i Trashëgimisë Botërore. Por, pavarësisht kësaj, puna vazhdoi dhe mijëra njerëz e vizitojnë çdo ditë.